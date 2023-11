Wiemy, z kim Świątek i Hurkacz zagrają w United Cup. Absolutny hit

Iga Świątek w kapitalnym stylu zakończyła pełen sukcesów sezon 2023. Wygrała dwa ostatnie turnieje, w Pekinie i Cancun, dzięki czemu odzyskała prowadzenie w rankingu WTA. Straciła je na rzecz Aryny Sabalenki, ale rozbrat z mianem pierwszej rakiety świata nie potrwał długo, bo zaledwie osiem tygodni. Nic więc dziwnego, że po tak wycieńczającej rywalizacji 22-latka udała się na zasłużone wakacje. I choć obecnie przebywa na Malediwach, to już w najbliższych dniach wróci do treningów, by pod koniec roku wystąpić w United Cup. Właśnie poznaliśmy ostatnich rywali reprezentacji Polski, z którymi ta zmierzy się w fazie grupowej.

Brazylia uzupełnia "polską grupę" w United Cup. Hit na horyzoncie

Nasza kadra trafiła do grupy A. Już w październiku było wiadomo, że zagra z Hiszpanią, a spotkania będzie rozgrywać w Perth. Wciąż nie wylosowano jednak trzeciej nacji, która dołączy do grupy. To zmieniło się dopiero we wtorek 21 listopada.

Okazuje się, że Biało-Czerwoni w składzie Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski oraz Jan Zieliński zagrają z reprezentantacją Brazylii. I to właśnie z tą kadrą Polacy zmierzą się w pierwszej kolejności.

Zapowiadają się więc ciekawe pojedynki. Tym bardziej że drużynę z Ameryki Południowej będą reprezentować Beatriz Haddad Maia, Carolina Alves, Marcelo Melo, Thiago Seyboth Wild, a także Felipe Meligeni Alves. Szczególnie nazwisko pierwszej z zawodniczek jest dobrze znane polskim kibicom.

Świątek zagra z Haddad Maią. Szansa na rewanż

Świątek miała okazję mierzyć się z Brazylijką już dwukrotnie. Jak na razie bilans bezpośrednich spotkań jest na remis. W pierwszym starciu w Toronto w 2022 roku triumfowała Haddad Maia. Mimo wszystko Polka sprawiła jej sporo problemów, o czym świadczy wynik - 4:6, 6:3, 5:7.

W drugim meczu górą była już nasza rodaczka. Pojedynek odbył się stosunkowo niedawno, bo w półfinale Roland Garros 2023. Wówczas jednak Świątek nie dała żadnych szans rywalce i pewnie zwyciężyła 6:2, 7:6 (7). Wydaje się więc, że przed Brazylijką szansa na rewanż.

W poprzedniej edycji turnieju Polacy spisali się bardzo dobrze i dotarli do półfinału. Tam ostatecznie ulegli Amerykanom, późniejszym triumfatorom całej imprezy. W tym roku mają aspiracje na więcej, tym bardziej że w świetnej formie znajduje się również Hurkacz.

Podział na grupy w United Cup:

grupa A: Polska, Hiszpania, Brazylia

grupa B: Grecja, Kanada, Chile

grupa C: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia

grupa D: Francja, Włochy, Niemcy

grupa E: Czechy, Chiny, Serbia

grupa F: Chorwacja, Holandia, Norwegia.

Turniej rozpocznie się 29 grudnia. Pierwsze mecze Polska rozegra dzień później. Wówczas zmierzy się z Brazylią. Z kolei z Hiszpanią zagra 1 stycznia. Impreza potrwa do 7 stycznia.