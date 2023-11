Zrobili śmieszną nitkę wpisów o Idze Świątek. Polka zobaczyła i... była zachwycona

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą kolejny udany sezon. Wygrała aż sześć turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy, Roland Garros. Po drodze przydarzyła jej się również wpadka. Nie obroniła tytułu w US Open i straciła pozycję liderki rankingu WTA. Mimo wszystko rozbrat z mianem pierwszej rakiety świata nie potrwał długo, bo zaledwie osiem tygodni. Polka spisała się kapitalnie pod koniec sezonu, wygrała w Pekinie i Cancun, dzięki czemu zdetronizowała Arynę Sabalenkę (2. WTA). Obecnie 22-latka przebywa na wakacjach. W tym czasie nie tylko odpoczywa, ale i przegląda media społecznościowe. Ostatnio natrafiła na post, który rozbawił ją do łez.

Iga Świątek udowodniła, że ma do siebie dystans. Ten wpis wywołał uśmiech na jej twarzy

Świątek zwróciła uwagę na wpis jednej z użytkowniczek platformy X (dawniej Twitter). Ta stworzyła tzw. nitkę, czyli serię powiązanych ze sobą tweetów i poświęciła je naszej zawodniczce. Udostępniła w nich zdjęcia tenisistki, na których ta przyjmowała różnorodne pozy oraz mimikę twarzy. Obok dodawała natomiast fotografie... kotów, które zachowywały się w podobny sposób, co Polka. "Świątek jako kot" - tak zatytułowano wątek.

Na zdjęciach widzimy m.in. Świątek zaciskającą pięść oraz zwierzę, które przybiera taką samą pozę. "Nitka" obfituje w wiele zabawnych fotografii, ale szczególnie jeden wpis rozbawił Świątek. Uwieczniono na nim Polkę i kota, wystawiających język. "This thread just made my day" - napisała na X, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że "ta nitka poprawił mi humor". Dodała też charakterystyczną płaczącą ze śmiechu emotikonę.

Świątek zachwycona wakacjami. "Wyjazd przerósł moje najśmielsze oczekiwania"

Jak na razie liderka rankingu WTA cieszy się z ostatnich dni wakacji. - To jest dla mnie najważniejszy czas, jeśli chodzi o odpoczynek, bo mam aż dwanaście dni przerwy od tenisa. Osiem dni spędziłam tutaj na Malediwach i przyznam, że ten wyjazd przerósł moje najśmielsze oczekiwania. (...) Trochę sobie pofolgowałam, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie na okres przygotowawczy, ale ogólnie fakt, że miałam okazję spędzić tutaj trochę czasu, doda mi energii do tego, by pracować jeszcze ciężej - mówiła w jednym z nagrań.

Już niedługo Polka powróci do treningów i rozpocznie przygotowania do kolejnego sezonu. Oby rozpoczęła go równie dobrze, jak zakończyła rok 2023.