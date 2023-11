Sensacyjne ustalenia Hiszpanów ws. Djokovicia. "Stracił" na ATP Finals

Novak Djoković (1. ATP) zakończył sezon w najlepszym możliwym stylu. Serb triumfował w turnieju ATP Finals w Turynie, gdzie w decydującym starciu pokonał 6:3, 6:3 Włocha Jannika Sinnera (4. ATP). Tym samym Djoković został najlepszym tenisistą w historii pod względem liczby tytułów w turniejach finałowych. Tegoroczne zwycięstwo było jego siódmym w karierze, przez co wyprzedził Rogera Federera. Djoković wygrywał ATP Finals w 2008 roku, a także w latach 2012-2015 i 2022-2023. "Niesamowity. Gratulacje Novak" - napisała Iga Świątek po niedzielnym finale w Turynie.

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" postanowił wyliczyć, ile Djoković zarobił za wygranie turnieju finałowego w Turynie. Lider światowego rankingu wygrał dwa mecze w grupie (7:6, 4:6, 6:1 z Hubertem Hurkaczem i 7:6, 6:7, 6:3 z Holgerem Rune) i triumfował w całej imprezie, za co zainkasował 4,41 mln dolarów (ponad 17,7 mln złotych). Dodatkowo otrzymał za to 1300 punktów do rankingu ATP, co oznacza, że zakończy sezon z 9945 punktami. To o 1490 pkt więcej od drugiego Carlosa Alcaraza i 1745 pkt od trzeciego Daniiła Miedwiediewa.

Hiszpanie zauważyli, że Djoković nieco "stracił" na wygraniu ATP Finals w 2023 roku. O co tu konkretnie chodzi? Tegoroczne punkty i zarobki są dużo mniejsze w porównaniu do zeszłorocznego triumfu. Wtedy Serb nie przegrał żadnego meczu w turnieju i stracił zaledwie jednego seta. To dało mu czek o wartości 4,74 mln dolarów (ponad 19 mln złotych), a także 1500 punktów do światowego rankingu. Tegoroczna porażka z Sinnerem w grupie (5:7, 7:6, 6:7) "kosztowała" Djokovicia blisko 330 tys. dolarów.

Łącznie w 2023 roku Djoković zarobił niemal 16 mln dolarów (ponad 64 mln złotych), a w trakcie całej kariery przekroczył już kwotę 180 mln dolarów (ponad 723 mln złotych), co jest najlepszym wynikiem w historii. "To historyczny król Midas ATP" - pisze "Mundo Deportivo". Niewykluczone, że Serb jako jedyny przekroczy granicę 200 mln dolarów.