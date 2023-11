Djoković zbiera pochwały za triumf w ATP Finals. Napisała też Iga Świątek

To był mecz dwóch najlepszych tenisistów turnieju finałowego w Turynie oraz powtórka starcia z fazy grupowej. Jannik Sinner (4. ATP) zmierzył się przy własnej publiczności z Novakiem Djokoviciem (1. ATP). Przypomnijmy, że w grupie Włoch pokonał lidera rankingu 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2). W niedzielę to jednak Serb wziął rewanż i pokonał 22-latka 6:3, 6:3.

Novak Djoković najlepszy. Iga Świątek błyskawicznie pogratulowała

Dla Novaka Djokovicia niedzielny triumf to już siódma wygrana w turnieju finałowym w karierze. Za Serbem niezwykle udany sezon, być może jeden z najlepszych w karierze. 36-latek wygrał trzy z czterech turniejów wielkoszlemowych, a na Wimbledonie dotarł do finału. Wygrana w ATP Finals to zwieńczenie udanych ostatnich miesięcy lidera rankingu.

Na wygraną Serba bardzo szybko zareagowała Iga Świątek. "Niesamowity. Gratulacje Novak" - napisała Polka na platformie X. Najlepsza tenisistka świata zwróciła się także do Jannika Sinnera. "Gratulacje również dla Ciebie za inspirującą grę w tenisa przez cały zeszły tydzień" - czytamy.

To nie pierwszy raz kiedy polska tenisistka wysyła gratulacje swoim kolegom i koleżankom z kortów. Tego typu wpisy bardzo często możemy zaobserwować na profilu Igi Świątek. To przejaw ogromnego szacunku liderki rankingu WTA dla przeciwników.

Przed tenisistkami i tenisistami teraz kilka tygodniach przerwy w rywalizacji. Sezon 2024 wystartuje w styczniu. Już na początku rywalizacji zawodniczki i zawodnicy wezmą udział w pierwszym turnieju wielkoszlemowym - 14 stycznia rozpocznie się Australian Open.