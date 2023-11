W poniedziałek Djoković przeżyje coś "absurdalnego". Oto jak świat fetuje króla

"Mistrz nad mistrzami" - tak wyczyn Novaka Djokovicia krótko podsumowało francuskie "L'Equipe". Serb po raz siódmy w karierze został mistrzem ATP Finals, pokonując w finale Jannika Sinnera 6:3, 6:3. Wyprzedził pod tym względem Rogera Federera, co zaznaczają światowe media. "Problem najlepszych młodych zawodników na świecie polega na tym, że nawet gdy robią znaczące postępy, robi to również Djokovic w wieku 36 lat" - zaznacza "The Guardian".

