I znów tenisistki mogą zazdrościć tenisistom. Oni umieli to załatwić na lata

Ostatni tydzień w świecie tenisa był zdominowany finałową rywalizacją mężczyzn. Pierwotnie wydawało się, że w gronie tenisistów biorących udział w turnieju zabraknie Huberta Hurkacza. W trakcie rywalizacji wycofać musiał się jednak Stefanos Tsitsipas (kontuzja) i tym samym Polak wskoczył do turniejowej drabinki.

Media: ATP podjęło ważną decyzję. Wieloletnia umowa

Finałowe zmagania tenisistów odbywały się już trzeci raz z rzędu w Turynie. Umowa ATP z miastem obowiązywać miała jeszcze przez kolejne dwa lata. Tuż przed początkiem finału Novak Djoković - Jannik Sinner włoski Sky Sports przekazał najnowsze wieści.

Według informacji medium umowa organizatorów z Turynem została przedłużona o kolejne dwa lata. To oznacza, że w tym mieście odbędą się także finały w 2026 i 2027 roku! Oficjalne ogłoszenie tej decyzji ma nastąpić już niebawem.

W porównaniu do tenisa kobiecego turniej ATP Finals może liczyć na pewnego rodzaju stabilizację, jeśli chodzi o miejsce rozgrywania rywalizacji. Przypomnijmy, że panie od jakiegoś czasu co roku rywalizują w innych miastach. Co więcej, w trwającym sezonie bardzo długo nie było wiadomo, gdzie ostatecznie zostanie zorganizowany turniej finałowy. Padło na meksykańskie Cancun, ale decyzja zapadła dopiero w drugiej części sezonu. U panów od początku wiadomo było, że w listopadzie będą rywalizować w Turynie.

Jeśli Novak Djoković wygra niedzielny finał, sięgnie po triumf w ATP Finals po raz siódmy w karierze. Dla Sinnera to szansa na pierwszy w karierze tytuł finałowy.