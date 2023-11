Genialny Novak Djoković! Serb wygrywa ATP Finals w wielkim stylu

Zwycięstwa w Australian Open, Roland Garros oraz US Open, finał w Wimbledonie - to dotychczasowy dorobek Novaka Djokovicia w tym sezonie, który był jednym z lepszych w karierze 36-latka. Tenisista z Belgradu po raz kolejny zakończy rok jako numer jeden na świecie, jednakże na horyzoncie miał jeszcze jeden cel - ATP Finals. W finale na jego drodze stanął Jannik Sinner, reprezentant turyńskiej publiczności, który zdołał ograć aktualnego lidera rankingu jeszcze w fazie grupowej. Żądza rewanżu Djokovicia była więc równie mocna, co chęć sięgnięcia po siódmy tytuł w Turnieju Mistrzów.

13:2 w pierwszym secie. Popis skutecznej gry "Nole"

24-krotny mistrz wielkoszlemowy od początku był bardzo skoncentrowany. Poprzez wygranie losowania mógł serwisować jako pierwszy i już w pierwszym gemie posłał dwa asy. Sprawnie dobierał się także do podania rywala. Zdołał uzyskać przewagę przełamania już w czwartym gemie. W dodatku w jakich okolicznościach! Przy równowadze sędzia liniowy wywołał aut po zagraniu Sinnera. Hawk-eye na użytek telewizyjny pokazał, że piłka po bekhendzie Włocha zahaczyła o linię, lecz 22-latek nie wziął challenge'u. Chwilę później popełnił błąd forehandowy, co oznaczało pierwsze przełamanie.

Niesamowicie skuteczny tenis grał w pierwszym secie Djoković. Przy swoim serwisie stracił raptem dwa punkty. Korzystał także z prezentów rywala, a ich było sporo - za dużo jak na mecz z liderem rankingu. Sinner w pierwszym secie, zakończonym zwycięstwem Serba 6:3, popełnił aż 13 niewymuszonych błędów, z czego osiem z forehandu. Djoković raptem dwa. W dodatku posłał aż siedem asów.

Kosmiczna forma serwisowa Djokovicia. Rywal przez większość meczu był całkowicie bezradny

Początek drugiej partii przyniósł jeszcze gorsze informacje dla Jannika Sinnera. Znów miał problemy z forehandem, sporo jego uderzeń było nieczystych, zagranych po ramie. Przełamany - i to do zera - został już w pierwszym gemie. Jeden punkt przegrał na własne życzenie, przerywając grę, aby zażądać challenge'u. Tym razem bezpodstawnie. Novak Djoković tym samym wkroczył na autostradę do siódmego triumfu w ATP Finals, zwłaszcza że jego dyspozycja serwisowa była tego dnia wręcz wybitna.

Jannik Sinner swój pierwszy punkt w drugim secie wygrał dopiero przy jedenastej akcji. 36-letni lider rankingu bardzo mądrze prowadził grę przez jego forehand, który był kopalnią błędów. "Nole" przy 2:0 miał kolejne trzy break pointy na podwójne przełamanie, lecz reprezentant gospodarzy uratował się serwisem. To był ostatni moment, aby ten mecz nabrał jeszcze temperatury i był godnym zakończeniem sezonu ATP Tour.

Tak faktycznie było, gdyż zmarnowane okazje mogły się zemścić. 70 minut Jannik Sinner czekał na pierwsze szanse na przełamanie, ale w końcu mu się udało. Miał dwa break pointy z rzędu, lecz wtedy na wyżyny koncentracji wszedł Novak Djoković, posyłając dwa wygrywające serwisy. To był kluczowy moment spotkania, który mógł pozwolić Włochowi wrócić do gry, jednakże tak się nie stało.

Blisko 26 minut trwał gem numer siedem drugiego seta przy serwisie Sinnera. Mimo dwóch break pointów wylądował on na koncie Włocha, który grał coraz lepiej i pewniej, lecz zdarzały mu się dość proste błędy w momencie przewagi sytuacyjnej na korcie, przez co nie zdołał odrobić strat. 36-letni Serb nie pozwolił, aby spotkanie wymknęło się spod jego kontroli i po godzinie oraz 44 minutach walki triumfował 6:3, 6:3. W dodatku po podwójnym błędzie serwisowym Włocha. To siódmy tytuł Novaka Djokovicia w ATP Finals!