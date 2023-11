Sabalenka wywołała burzę tym wpisem. Wystarczyły dwa słowa [WIDEO]

Za Aryną Sabalenką niezwykle udany sezon na kortach, który rozpoczęła od zwycięstw w Adelaidzie i w Australian Open. W kolejnych miesiącach również spisywała się bardzo dobrze, co poskutkowało objęciem prowadzenia w rankingu WTA we wrześniu. Po turnieju WTA Finals straciła jednak pierwsze miejsce na rzecz Igi Świątek.

Aryna Sabalenka już trenuje. Jeden szczegół wzbudził kontrowersje

Choć w rozgrywkach WTA trwa przerwa między sezonami, to Sabalenka nie próżnuje i już szykuje się do styczniowej rywalizacji. Białorusinka po kilkunastu dniach przerwy i wakacjach w Los Angeles wróciła do treningów, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.

W sobotę 18 listopada druga rakieta świata opublikowała na Instagramie krótki filmik z siłowni. "Budujemy dalej" - napisała. Internauci zwrócili jednak uwagę na inny szczegół. Sabalenka dodała także do posta piosenkę "Montagem Coral", co nieco zdenerwowało fanów. Tekst utworu jest dość wulgarny.

"Saba, tekst tego utworu jest naprawdę bardzo zły", "Fajnie wiedzieć, że lubisz brazylijskie rytmy, ale dobrze ci radze - lepiej nie szukaj tłumaczenia", "Śmiechu warte z tej muzyki", "Aryna, zmień proszę utwór. Jego tekst jest okropny" - czytamy w komentarzach. Sama Sabalenka, póki co nie odniosła się do komentarzy, ani nie usunęła utworu ze wpisu.

Teraz przed tenisistkami kilka tygodni przygotowań do nowego sezonu, który wystartuje w styczniu. Już na początku roku odbędzie się pierwsza impreza wielkoszlemowa - Australian Open. Sabalenka będzie bronić tytułu, a także będzie robić wszystko, aby odzyskać prowadzenie w rankingu WTA. Jej strata do Igi Świątek wynosi obecnie 245 punktów.