Hurkacz o planach ze Świątek. Nie bardzo mu pasuje. "Idealnie byłoby zamienić"

Iga Świątek i Hubert Hurkacz pozytywnie zakończyli sezon 2023. 22-letnia tenisistka po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w WTA Finals, co dało jej powrót na pozycję liderki rankingu kobiet. Natomiast Hubert Hurkacz najpierw mógł czuć się rozczarowany, gdyż ostatecznie zajął dziewiąte miejsce w rankingu Race, przez co w Turnieju Mistrzów był jedynie pierwszym rezerwowym, ale i tak dostał szansę gry - i to przeciwko Novakovi Djokoviciowi, któremu urwał seta.

Hurkacz mówi o mikście ze Świątek. Podzielił się jedną refleksją

Nasi najlepsi tenisiści udali się teraz na zasłużony odpoczynek. Będzie on dość krótki, albowiem już pod koniec roku Świątek oraz Hurkacz zagrają w World Tennis League, a także będą liderami reprezentacji w United Cup, turnieju drużynowym rozgrywanym w Australii. Rozegrane tam zostaną również mecze mikstowe, gdzie parę stworzy 22-latka z 26-latkiem. Podobnie było już przed rokiem. To ma być element przygotowawczy pod przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Nasi najlepsi tenisiści gry pojedynczej zapowiedzieli już, że oprócz zmagań w singlu, wystąpią także wspólnie w grze mieszanej. Impreza zostanie rozegrana na nawierzchni ziemnej, na kortach Rolanda Garrosa, których królową jest Iga Świątek. Triumfowałam tam już trzykrotnie.

Rodzaj nawierzchni mniejszy entuzjazm wzbudza u Huberta Hurkacza, który najlepsze wyniki osiąga na szybszych kortach trawiastych lub betonowych. - Miło będzie zagrać w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Oczywiście dla mnie idealnie byłoby zamienić Paryż na Londyn, ale dla Igi Świątek będzie to odpowiednia nawierzchnia i mam nadzieję, że zagra świetnie. Będziemy też grać razem w mikście, więc jestem bardzo podekscytowany - powiedział dziewiąty zawodnik świata w rozmowie z TOK FM.