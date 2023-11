Radwańska znów mówi o Idze Świątek. To dlatego jest najlepsza

Iga Świątek ma za sobą bardzo udany sezon. W tym roku wygrała aż sześć turniejów: w Dausze, Stuttgarcie, Warszawie, Pekinie, Roland Garros oraz WTA Finals w Cancun. Raszynianka w trakcie minionego sezonu straciła pozycję liderki światowego rankingu po przegranej w czwartej rundzie US Open, ale dzięki triumfie w ostatnim z wymieniowych zawodów odzyskała ją. Zwycięstwo w Meksyku podsumowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Co się właśnie stało??" - napisałą.

Agnieszka Radwańska podzieliła się spostrzeżeniami na temat powodów świetnej dyspozycji Igi Świątek. Wskazała kluczowe aspekty

Agnieszka Radwańska w rozmowie z "WP SportoweFakty" podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat kluczu do sukcesu Igi Świątek. "Isia" wskazała kilka elementów. Na samym początku w szczególności wyróżniła warunki fizyczne i siłę mentalną raszynianki. - Warunki fizyczne pozwoliły jej bardzo szybko wejść na szczyt, a jej siła mentalna pozwala to udźwignąć. Za to wszystko Idze należą się wielkie brawa. Wielu tenisistów miało jeden dobry sezon, ale utrzymać jedynkę przy swoim nazwisku tak długo, do tego ciągle bronić tytułów, to już najwyższy poziom sportowy - stwierdziła.

Zdaniem byłej tenisistki najlepszej rakiecie świata na razie nie grozi spadek formy oraz dołek. O zdrowie psychiczne Świątek troszczy się jej psycholog, Daria Abramowicz. - Z presją radzi sobie znakomicie. Pod tym względem jest jedną z lepszych, a nawet - powiedziałabym - najlepszych na świecie. Pokazała to w tym roku, gdy w ostatnim turnieju odzyskała miejsce na szczycie rankingu. Z pewnego poziomu nigdy nie schodzi. Nawet, jak przytrafiają się jej gorsze mecze, potrafi je wygrywać. To jest wielka sztuka - dodała.

W wywiadzie Radwańska poruszyła również temat cierpienia pod koniec kariery sportowej.

Obecnie Iga Światek odpoczywa od rywalizacji. Po zakończonych zmaganiach udała się na Malediwy. "To jest dla mnie najważniejszy czas, jeśli chodzi o odpoczynek, bo mam aż dwanaście dni przerwy od tenisa. Osiem dni spędziłam tutaj na Malediwach i przyznam, że ten wyjazd przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Dziękuje za to firmie PlanetEscape. Mimo że całe życie podróżuję, to jednak bycie w takich tropikalnych i egzotycznych miejscach pokazuje inne atrakcje. Po prostu można poznać inny styl życia i to jak właśnie życie wygląda na tych wyspach - mówiła na nagraniu udostępnionym na Instagramie.

Po zasłużonym urlopie Polka wróci do treningów w Warszawie.