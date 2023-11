Kibice oszaleli po wpisie Magdy Linette. "Chcę zdjęcie ze Świątek"

Iga Świątek po raz kolejny okazała się bezkonkurencyjna w kobiecym tenisie. Choć na osiem tygodni straciła prowadzenie w rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki, to dzięki dobrym występom pod koniec sezonu powróciła na czoło tabeli. Nic więc dziwnego, że została nominowana do 89. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego polskiego sportowca. Podobnie zresztą jak i Magda Linette, która także zaliczyła udany rok. Mimo intensywnych ostatnich miesięcy nie zdecydowała się na urlop i nadal pojawia się na kortach. Ostatnio zmierzyła się z dość nietypowym rywalem, co rozbawiło kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Magda Linette zagrała z influencerem. Humor jej nie opuszczał. Wymowny wpis

Mowa o Michale Marszalu, a więc twórcy internetowym, który zajmuje się serwisami społecznościowymi tygodnika "Nie". W piątkowe popołudnie spotkał się z Linette na korcie, czym pochwalił się w sieci. Oboje podeszli do tego spotkania w sposób humorystyczny. Mimo wszystko polska tenisistka nie dała mu żadnych szans. Nawet jeśli udało mu się odebrać serwis, to w wymianach był już całkowicie bezradny. Na drugi set założył nawet kask, by ochronić się przed mocnymi uderzeniami Linette.

"To wybitnie zdolna zawodniczka, która poświęciła tenisowi całe życie. A do tego jeszcze pełna uroku, ciepła i śmieszek z niej poza kontrolą" - skwitował na IstaStories.

Spotkaniem z Marszałem pochwaliła się też sama Linette. "Może i to nie był basen, ale bawiłam się świetnie! Dzięki Michał!" - napisała na X (dawniej Twitter). Dodatkowo opublikowała wymowne zdjęcie, a właściwie mem z influencerem. "- Mamo, chcę zdjęcie z Igą Świątek! - Michałku, mamy Igę w domu. Iga w domu" - czytamy w opisie zamieszczonym na fotografii, na której widać zadowoloną tenisistkę i rozczarowanego Marszała. Tym samym nie tylko zażartowała z przeciwnika, ale i pokazała duży dystans do własnej osoby.

Kibice pod wrażeniem poczucia humoru Linette. "Zrobiłaś mi dzień"

To zrobiło wrażenie na fanach, którzy piali z zachwytu w mediach społecznościowych. "Mem dnia. Dziękuję Magda", "Kto by nie chciał takiej 'Iguni' w domu", "Zrobiłaś mi dzień" - to tylko kilka z komentarzy pod postem.

Po zakończeniu sezonu WTA Linette rywalizowała jeszcze w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Niestety nie poradziła sobie najlepiej. Przegrała z Leylah Fernandez i Sarą Sorribes Tormo. Koniec roku nie był więc dla niej udany. Jednak już w styczniu będzie miała okazję do przełamania złej passy. Wystąpi m.in. w Australian Open, gdzie w poprzednim sezonie odniosła spory sukces. Dotarła aż do półfinału imprezy. Na tym etapie uległa Sabalence, późniejszej triumfatorce.