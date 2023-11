Legenda oceniła grę Sabalenki. Świątek musi mieć się na baczności. "Nie mogę się doczekać"

Zwycięstwo w WTA Finals pozwoliło Idze Świątek zakończyć sezon na pozycji liderki światowego rankingu, lecz pod względem punktowym najlepszą zawodniczką 2023 roku była Aryna Sabalenka. Białorusinka zdobyła tytuły w Adelajdzie, Melbourne i Madrycie, a także dotarła do finału US Open czy półfinałów WTA Finals oraz dwóch pozostałych imprez wielkoszlemowych.

Po nowojorskim turnieju Sabalenka została po raz pierwszy w karierze liderką rankingu, lecz straciła to miano na ostatniej prostej, przegrywając w bezpośrednim starciu z Igą Świątek w półfinale Turnieju Mistrzyń w Cancun. - Sabalenka w najlepszym wydaniu potrafi pokonać cię swoimi potężnymi uderzeniami i serwisem. Ale myślę, że nadal może trochę poprawić swoje poruszanie się po korcie, szybciej zdobywać punkty - analizuje grę 25-latki Martina Navratilova, 14-krotna triumfatorka wielkoszlemowa. - Musi się skupić na ustawieniu się w odpowiedniej pozycji, aby trafić te mocne uderzenia, bo gdy jest ustawiona, to jest zabójcza. Zatem patrząc w przyszłość, myślę, że może szybciej podchodzić do piłki, aby uzyskać lepszą trajektorię jej lotu - dodaje.

Amerykanka podkreśla, że tenisistka z Mińska przeszła długą drogę, jeśli chodzi o zachowanie spokoju na korcie, ale także jest w lepszej formie fizycznej. - Jest najstarsza z tej trójki [Sabalenka, Gauff i Świątek - red.], ale mając 25 lat, jest wciąż dość młoda. Aby naprawdę osiągnąć swój potencjał potrzeba czasu, ale ona jeszcze go nie osiągnęła - kontynuowała Martina Navratilova, która na łamach oficjalnej strony WTA analizuje sposób gry nie tylko Sabalenki, ale także Coco Gauff, trzeciej rakiety świata oraz tego sezonu. Ponadto niedawnej triumfatorki US Open.

- Pod koniec sezonu zauważyłam, że częściej uderzała tymi rotacyjnymi forhendami. Naprawdę nie mogę się doczekać tego, co trener Brad Gilbert spróbuje zrobić - mówi Martina Navratilova, która podkreśla, że młodą tenisistkę ze Stanów Zjednoczonych ogranicza uchwyt do forehandu. - Kiedy próbowała uderzać niskie piłki swoim obecnym chwytem, piłka czasami odbijała się, zanim dotarła do siatki - zaznacza była amerykańska tenisistka.