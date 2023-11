Hubert Hurkacz zabrał głos. Mocna deklaracja i rozbrajające zakończenie

Ten sezon w przypadku Huberta Hurkacza był przeplataniem się lepszych i gorszych momentów. Tych drugich - biorąc pod uwagę oczekiwania względem Polaka, który wcześniej zadomowił się już w światowej czołówce - było więcej. Jesiennymi udanymi występami z jednej strony poprawił humory swoich kibiców, a z drugiej, sprawił, że tym bardziej żałowali, iż to przebudzenie nie nastąpiło trochę wcześniej. Bo wtedy w ATP Finals nie wystąpiłby jedynie w charakterze gościa. Ale sam 26-latek docenia też te trudne momenty, a może właśnie przede wszystkim je.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

Hurkacz po meczu z Djokoviciem: dałem z siebie wszystko

Hurkacz kończy ten sezon z bilansem 45 wygranych meczów i 24 przegranych. Tę ostatnią porażkę zanotował w spotkaniu, do którego jeszcze kilka dni temu wydawało się, że może w ogóle nie rozegrać. Zmierzył się z Novakiem Djokoviciem w ostatniej kolejce fazy grupowej ATP Finals, zastępując kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Przegrał z liderem światowego rankingu po walce - 6:7, 6:4, 1:6. Tym samym wciąż czeka na pierwsze w karierze zwycięstwo nad zdobywcą 24 tytułów wielkoszlemowych, z którym ma bilans 0-7.

- Na pewno szkoda dzisiejszego meczu. Dałem z siebie wszystko. Niestety, nie było to wystarczające, ale fajnie zagrać kolejny mecz z Novakiem. W przyszłym roku postaram się z nim wygrać - zadeklarował.

Jeszcze przed rozpoczęciem czwartkowego spotkania było wiadomo, że Hurkacz nie ma szans na dalszą grę w mastersie. O drugi w karierze udział w kończącej sezon prestiżowej imprezie w roli pełnoprawnego uczestnika (debiutował w 2021 roku) walczył do samego końca. Ale szarża w postaci triumfu w Szanghaju, finału w Bazylei i ćwierćfinału w Paryżu zapewniła mu jedynie rolę pierwszego rezerwowego.

Hurkacz wspomina o trudnych chwilach. "To też dzięki nim"

Tegoroczne występy Hurkacz zaczął całkiem udanie. W styczniu po raz pierwszy uporał się z barierą drugiej rundy w Australian Open. Występ w wielkoszlemowym turnieju w Melbourne zakończył na 1/8 finału, po którym mógł mieć jednak pewien niedosyt. Nieco później dołożył do tego tytuł w Marsylii, ale w kolejnych miesiącach aż do Wimbledonu wygrywał co najwyżej dwa mecze w jednych zawodach. Z rywalizacją w Londynie pożegnał się w 1/8 finału (przegrał w czterech setach z Djokoviciem) i potem znów aż do jesieni nastały dla niego ciężkie czasy, gdzie wyjątkiem od reguły był turniej w Cincinnati, w którym dotarł do półfinału.

- Jestem wdzięczny za wszystkie tegoroczne doświadczenia. Za lepsze i gorsze chwile, a nawet za wszystkie tie-breaki i trzecie sety, które musiałem rozegrać po drodze - zaznaczył we wpisie na portalu X zamieszczonym po meczu z Djokoviciem.

W tym sezonie 26-letni Polak stał się specem od tenisowych maratonów. Rozegrał 32 trzysetowe mecze, gdy rywalizacja toczyła się do dwóch wygranych i siedem pięciosetowych w Wielkim Szlemie (tam gra się do trzech wygranych partii). A tie-breaków rozegrał aż 62, najwięcej w całym tourze. Wygrał 32 z nich i pod tym względem o jeden ustępuje mu czekający na rozstrzygnięcie swoich dalszych losów w Turynie Djoković (jego awans do półfinału zależy od wyniku wieczornego meczu między Jannikiem Sinnerem i Holgerem Rune).

Choć kibice Hurkacza z pewnością będą woleli pamiętać przede wszystkim ostatnie miesiące w wykonaniu swojego ulubieńca, to on podkreśla wagę tych gorszych chwil.

- Te trudniejsze momenty tylko mnie zbudowały i wiem, że to też dzięki nim na koniec sezonu wróciłem do Top10 - zapewnia.

A wrócił do tego elitarnego grona w poniedziałek, po raz pierwszy od początku kwietnia. Obecnie jest dziewiątą rakietą świata, dzięki czemu powtórzył swoje najlepsze osiągnięcie w karierze. Żaden inny Polak nie był wyżej sklasyfikowany w singlowym zestawieniu ATP.

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Hurkacz nie zapomniał tradycyjnie o podziękowaniach dla wszystkich, którzy go wspierali w tym roku.

- Rodzinie, teamowi i kibicom. Mam nadzieję, że daję Wam czasami powody do dumy :) - dodał na zakończenie.

Po odpoczynku 26-latek rozpocznie przygotowania do kolejnego sezonu.