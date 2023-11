Hurkacz zaprowadził Djokovicia na krawędź. Wielkie emocje w meczu Polaka z legendą tenisa

223 km/h i Novak Djoković tylko patrzy. Za chwilę 225 km/h i najlepszy tenisista świata znów bezradny - do stanu 6:6 w pierwszym secie Hubert Hurkacz serwował po prostu jak najlepiej serwujący tenisista świata. Bo w tej chwili jest najlepiej serwującym graczem w tourze. Ale w tie-breaku Djoković pokazał, jak duża jest różnica między najlepiej serwującym a po prostu najlepszym.

Cztery miesiące temu w czwartej rundzie Wimbledonu było 6:6 w pierwszym secie meczu Hurkacz - Djoković, a tie-breaka wygrał Serb. W drugim secie też było 6:6 i tie-breaka też wygrał rywal. Tamten mecz Djoković wygrał 7:6, 7:6, 5:7, 6:4. W tamtych tie-breakach było - w obu - 8-6, choć w pierwszym 6-3 prowadził Polak i miał aż trzy setbole.

Jak bardzo bolały tamte stracone szanse? Jak bardzo zabolało teraz 1-7 w tie-breaku w Turynie? My tego nie wiemy, to czuje Hurkacz. Ale my wiemy, bo to widzieliśmy, że naszego najlepszego tenisisty to nie rozbiło.

Hurkacz nie pękł, dał emocje

Przy stanie 6:7 i 2:2 to Hurkacz, a nie Djoković, zaczął przejmować kontrolę nad drugim setem. Przy niespodziewanym prowadzeniu Polaka 40:0 pojawiły się pierwsze w tym meczu breakpointy dla kogokolwiek i już przy pierwszym Hurkacz przełamał faworyta. Wytrzymał to nerwowo, wychwycił pomyłkę sędziów, którzy serwis Djokovicia niesłusznie uznali za asa.

A Djoković sytuacji nie wytrzymał i zepsuł też drugi serwis, popełniając w ten sposób podwójny błąd serwisowy i wpadając w kłopoty w tej partii.

Oczywiście mistrz aż 24 turniejów wielkoszlemowych i numer 1 światowego rankingu tak tego nie zostawił. Odgryźć się Hurkaczowi spróbował już po kilku minutach. Przy prowadzeniu Polaka 4:3 i jego serwisie Djoković wyszedł na prowadzenie 40:15 i miał dwa breakpointy. Reakcja Hurkacza? As, as, as i takie podanie, po którym Djoković tylko się bronił, nie mając jednak żadnych szans obronić się, gdy Hurkacz stojąc metr od siatki spokojnie czekał na wolno lecącą piłkę.

Po gładko przegranej końcówce pierwszego seta w drugim Hurkacz nie tylko nie pękł pod naporem Djokovicia, ale sam zaatakował, a jak już wielkiego mistrza docisnął, to nie pozwolił mu uciec. Było więc 6:7, 6:4 i dostaliśmy trzeciego seta, decydującego. Dostaliśmy emocje na koniec sezonu. W tym niespodziewanym dla Hurkacza i dla nas meczu.

Hurkacz zawsze czekał 50 minut. "Cieszę się"

Djoković gra w ATP Finals w Turynie jako największa gwiazda, jako numer jeden i jako faworyt do wygrania już siódmego takiego turnieju w swojej przebogatej karierze. A Hurkacz to rezerwowy, który na ten jeden mecz zastąpił kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa.

Dwa dni temu Tsitsipas poddał mecz z Holgerem Rune już przy stanie 1:2 w pierwszym secie. Grek został wybuczany przez włoską publiczność. Chyba nie tylko dlatego, że utrudnił zadanie Jannikowi Sinnerowi (z Włochem przegrał 4:6, 4:6, ale później odpuścił Duńczykowi), ale i dlatego, że - jak twierdzi wielu ekspertów - zachował się nieelegancko.

Zdumienie wzbudziła ta pomeczowa wypowiedź Tsitsipasa: - "Trenowałem przez ostatnie kilka dni, ale mogłem spędzić bardzo mało czasu na korcie, ponieważ odczuwam ból podczas poruszania się. Problem leży w plecach, bardzo mnie bolą i w innych meczach byłem w stanie to znieść, ale dziś nie dało się z tym wytrzymać. Już na rozgrzewce poczułem duży dyskomfort i zdałem sobie sprawę, że dokończenie meczu nie będzie możliwe".

Hurkacz jako rezerwowy był gotowy do gry w tym meczu, o którym Tsitsipas z góry wiedział, że go nie dokończy. Hurkacz był gotowy zawsze i wszędzia. Taka jego rola. - Przyjeżdżając tu jako rezerwowy, musiałem być gotowy, że zagram, podczas każdego spotkania przez pierwsze 50 minut, ponieważ jeśli mecz nie trwałby 50 minut, mielibyśmy grać pokazówkę z Taylorem Fritzem - wyjaśniał Hurkacz w krótkim nagraniu, jakie dostaliśmy od ludzi z jego menedżerskiego sztabu. Taką pokazówkę - wygraną 6:3 - Hurkacz z Firtzem rozegrał po przedwcześnie zakończonym meczu Tsitsipasa z Rune.

- Miałem trochę czasu na treningi, na bieganie, na siłownię, trochę też trenowaliśmy tenisa, ale ciężko jest tutaj planować swoje treningi czy pobyt, bo dzień jest dość rozbity, trzeba o określonych godzinach być na miejscu na kortach i czekać - mówił dalej Hurkacz. Ale absolutnie nie narzekał. - Cieszę się, że dostanę szansę zagrania z Novakiem ostatniego meczu sezonu. Na pewno dam z siebie wszystko, fajnie będzie zmierzyć się z numerem jeden na świecie i dobrze zakończyć sezon - podsumowywał.

I radość z możliwości rozegrania tego meczu było u Hurkacza widać. A także widać było naprawdę niezłą formę Polaka. Goniąc miejsce w top 8 tego sezonu Hurkacz w miesiąc przesunął się z miejsca 17. na dziewiąte. Więcej zrobić nie dał rady - po wygraniu 13 z 16 meczów rozegranych w okresie zaledwie 28 dni Polak w tym ostatnim spotkaniu był już wyraźnie zmęczony i obolały. A przegrywając z Gregorem Dimitrowem w ćwierćfinale turnieju ATP 1000 w Paryżu wiedział już, że do Turynu pojedzie tylko jako rezerwowy.

Hurkacz się żegna, a Djoković niepewny

Szybki kort w Turynie, niewielka presja (bo nawet w przypadku zwycięstwa byłby to jedyny występ w tym turnieju) i dobra forma - to wszystko sprzyjało Hurkaczowi. Djoković musiał ten mecz wygrać, żeby grać w ATP Finals dalej. Bo ze swoich dwóch wcześniejszych trzygodzinnych starć jedno wygrał - z Rune - a drugie przegrał, z Sinnerem. Ale już stracony set stawia Serba w trudnej sytuacji. Bo teraz jego awans do półfinału zależy od wyniku wieczornego meczu Sinner - Rune. Djoković musi kibicować Włochowi.

Szkoda, że z Hurkaczem Djoković przegrał tylko seta, a nie dwa. W trzeciej partii przy prowadzeniu 2:1 i serwisie Polaka Serb wykorzystał szansę na przełamanie. Chwilę później było już 4:1. I tak naprawdę było po wszystkim.

6:7, 6:4, 1:6 z Turynu to już siódma porażka Hurkacza z Djokoviciem. W ich siedmiu meczach. Serbski mistrz tegorocznych Australian Open, Roland Garros i US Open (oraz finalista Wimbledonu) poprawił też swój bilans sezonu. Właśnie wygrał 53. mecz przy zaledwie sześciu przegranych. To jest żywa legenda i na pewno zwycięstwo nad kimś takim byłoby dla Hurkacza cenne. Tak jak jego trzysetowy, pewny triumf nad Rogerem Federerem w ćwierćfinale Wimbledonu 2021. Na zwycięstwo nad Djokoviciem Hurkacz musi jeszcze poczekać. Ale może się doczeka, może w końcu kiedyś je wypracuje. Na pewno końcówką roku 2023 udowodnił, że stać go na dużo.

Ten sezon nasz numer dziewięć rankingu ATP kończy z bilansem 45:24 i z dwoma tytułami. Kończy z naprawdę dobrym występem przeciw najlepszemu z najlepszych. Za to brawa. Okoliczności były niełatwe, to był pierwszy mecz Polaka po dwutygodniowej przerwie, a naprawdę postawił się numerowi jeden i kto wie czy nie przyczynił się do jego sensacyjnego wyeliminowania z ATP Finals już po fazie grupowej.