Hubert Hurkacz zaskoczył ekspertów. Pretensje po meczu z Djokoviciem

Hubert Hurkacz (9. ATP) był pierwszym zawodnikiem rezerwowym podczas ATP Finals w Turynie. We wtorek okazało się, że dostanie możliwość rozegrania jednego spotkania, a wszystko za sprawą wycofania się Stefanosa Tsitsipasa (6. ATP). W czwartek Polak zmierzył się z Novakiem Djokoviciem (1. ATP) i mimo dobrej postawy nie zdołał zakończyć sezonu cennym zwycięstwem.

Hurkacz przegrał, ale nie ma powodu do wstydu. "Udana końcówka sezonu"

Pierwszy set zakończył się tie-breakiem, w którym Serb oddał naszemu tenisiście tylko jeden punkt. W drugiej partii lepszy okazał się Hurkacz, który zanotował cenne przełamanie w piątym gemie. Decydująca odsłona należała już niestety do lidera rankingu ATP. Djoković nie dał żadnych szans naszemu tenisiście i wygrał całe spotkanie 7:6(1), 4:6, 6:1.

Po meczu eksperci w mediach społecznościowych nie mieli złudzeń, że w trzeciej partii gra Polaka wyraźnie odbiegała od dwóch poprzednich setów. - Hubert Hurkacz walczył, ale w trzecim secie gra się skończyła. Nie było pierwszego serwisu = nie było z czego grać. 1/12 wygranych punktów po drugim serwisie pozostawia wiele do życzenia… 6:7, 6:4, 1:6 - podsumował komentator Eurosportu Dawid Żbik.

- Niestety, ponownie się nie udało. Hubert Hurkacz przegrał z Novakiem Djokoviciem 6:7(1), 6:4, 1:6. Szkoda tego trzeciego seta, za szybko uciekł. Niemniej za Polakiem bardzo udana końcówka sezonu. Obyśmy zobaczyli kontynuację dobrej gry na początku kolejnego roku! - skwitował twórca tenisowego profilu Z kortu, który znalazł też pozytyw po porażce.

W podobnym tonie wypowiedział się Seweryn Czernek ze Sport.pl. - Dwa sety znakomite, trzeci do zapomnienia… Hubert Hurkacz przegrał 6:7(1), 6:4, 1:6 z Novakiem Djokoviciem podczas ATP Finals. Trzeba przyznać, że Hubi dobrze spisał się w roli rezerwowego i rozegrał mecz, w którym postraszył najlepszego tenisistę świata - ocenił.

W innych wpisach odniesiono się do faktu, że wygranie seta przez Hurkacza skomplikowało Djokoviciowi drogę do półfinału ATP Finals. - Hubert Hurkacz przegrał z Novakiem Djokoviciem 6:7(1), 6:4, 1:6. H2H już 7-0 dla Novaka, który i tak nie jest do końca zadowolony. Potrzebował dwusetowego zwycięstwa, aby mieć półfinał. Dziś Hubert 36 WIN i 41 UE. Z czasem było coraz więcej błędów. Novak 23 WIN i 13 UE - zaznaczył Rafał Smoliński.

- Hurkacz przegrał z Djokoviciem, ale przez dwa sety grał bardzo dobrze. Kapitalnie serwował, wytrzymywał długie wymiany, a Serb przez Polaka może nie zagrać w półfinale. Musi liczyć na przegraną Rune. Szkoda końcówki, zbyt dużo frustracji, za mało skupienia - wtórował mu Mateusz Ligęza z Radia ZET.

O tym, kto awansuje do półfinału ATP Finals z grupy Zielonej, zadecyduje mecz Jannika Sinnera (4. ATP) z Holgerem Rune (8. ATP). Spotkanie to rozpocznie się w czwartek o godzinie 21:00.