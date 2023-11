Znaczący gest Hurkacza w meczu z Djokoviciem. Wciąż go prześladuje jedno słowo

Po drugim secie w domach wielu polskich kibiców mogła zapanować euforia, bo w siódmym meczu w karierze z Novakiem Djokoviciem u Huberta Hurkacza pojawił się w pewnym momencie wyczekiwany od dawna instynkt killera. Coś, czego nieraz brakowało mu wcześniej nie tylko w pojedynkach z legendarnym Serbem, ale też np. z Carlosem Alcarazem. Niestety, w decydującej partii spotkania grupowego ATP Finals, w którym Polak wystąpił jako rezerwowy, już go nie było. A lider światowego rankingu znów przypomniał, że świetnie czuje się pod ścianą. I dzięki temu wygrał 7:6, 4:6, 6:1.

Szalony pościg Hurkacza i nagroda pocieszenia. Bez przełomu

"Szkoda" mówiliśmy już po kilku meczach Hurkacza z Djokoviciem (do czwartku bilans 0-6) i po wszystkich pojedynkach z Alcarazem (0-3). W przypadku spotkań z Serbem szczególnie mocno wybrzmiało to dwa lata temu w półfinale turnieju w Paryżu i w lipcowym meczu 1/8 finału Wimbledonu. W Londynie Polak przez większość czasu serwował świetnie - tak samo jak w dwóch partiach w Turynie. Niestety, ani wtedy, ani teraz nie wystarczyło to do zwycięstwa.

- Tym razem nie pokonałem Novaka, ale jestem coraz bliżej tego momentu - mówił cztery miesiące temu Hurkacz, który przegrał wtedy 6:7, 6:7, 7:5, 4:6.

Wówczas szczególnie bolały niewykorzystane przez niego szanse w obu tie-breakach, bo wydawało się, że ma już faworyta na widelcu (w pierwszym prowadził 6-3). Ale nie miał, bo sam zaczął grać wtedy zbyt nerwowo, a Serb znów pokazał, że w jego przypadku im trudniej, tym lepiej.

"Szkoda" powtarzaliśmy również na początku listopada, gdy stało się już jasne, że szalony i efektowny pościg 26-letniego wrocławianina o kwalifikację do ATP Finals nie zakończył się powodzeniem. Triumf w Szanghaju, finał w Bazylei i ćwierćfinał w Paryżu nie wystarczyły. A duża liczba meczów w krótkim czasie sprawiła, że pod koniec walczył nie tylko z rywalami, ale i własnymi dolegliwościami.

Los dał mu jednak szansę na nagrodę pocieszenia - w ostatniej kolejce fazy grupowej w Turynie zastąpił kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. W tym wypadku 200 punktów rankingowych i 390 tysięcy dolarów, na które mógł liczyć w przypadku wygranej, byłoby bardziej bonusem. Cenniejsze pod kątem choćby przyszłego sezonu byłoby bowiem pierwsze w karierze zwycięstwo nad zdobywcą 24 tytułów wielkoszlemowych. Pod tym względem przełomu jednak nie było.

Najlepszy serwis kontra najlepszy return. 41:13 - statystyka nie zostawia wątpliwości

Hurkacz nieraz pokazywał się z dobrej strony w meczach z wyżej notowanymi zawodnikami, ale w przypadku pojedynków z Djokoviciem i Alcarazem brakowało mu czasem w ważnych momentach wspomnianego instynktu killera. Teraz nie miał żadnej presji, wiadomo było z góry, że to jego ostatni mecz w sezonie. Do tego dotychczas w Turynie nie grał, a więc zdążył nieco odpocząć po jesiennym maratonie. Dodatkowo, we wtorek jego przyjaciel Jannik Sinner pokazał, że Serba da się pokonać. Włoch zrobił to po trzysetowym dreszczowcu. W decydującym secie lider rankingu odrobił wtedy jeszcze stratę 2:4, ale w tie-breaku zaczętym od straty pięciu kolejnych punktów już nie.

- Przegranie niektórych takich meczów jest czymś normalnym, ale muszę być zadowolony z tego, jak walczyłem, z ducha walki – ocenił wówczas Serb.

Od pełnego zwrotów akcji finału Wimbledonu, po którym płakał rozczarowany, wygrał 19 meczów z rzędu, triumfując w Cincinnati, US Open i w Paryżu, a po drodze zwyciężył też w spotkaniu w ramach Pucharu Davisa. I tę swoją słynną bałkańską waleczność oraz stalowe nerwy zaprezentował po raz kolejny w czwartek.

Dziewiąty na światowej liście Polak w tym sezonie był maszyną do serwowania. Przed ATP Finals miał na koncie 1031 asów i żaden tenisista nie mógł się z nim pod tym względem równać. W czwartek dołożył 24, najwięcej od sześciu lat spośród wszystkich rywali Djokovicia w meczu granym do dwóch wygranych setów. Wiadomo było, że to będzie jego wielka broń i teraz. Problem polegał jednak na tym, że Serb jest jednym z najlepiej returnujących tenisistów świata. I gracz, który w najtrudniejszych momentach zwykle gra najlepiej. Pokazał to już w tie-breaku pierwszej partii, w którym odskoczył na 6-0. A kiedy on napierał, to Hurkacz się mylił.

Serwis uratował Polaka m.in. w drugiej odsłonie. Prowadząc 4:3 i z przewagą przełamania nagle znalazł się w trudnej sytuacji, przegrywając 15:40. Ale wtedy posłał trzy asy z rzędu, a następnie wygrał punkt po wymianie. Bardzo pewnie poradził sobie też, serwując za wyrównanie stanu meczu.

Odpowiedniej reakcji zabrakło mu zaś w decydującej odsłonie. Wtedy w czwartym gemie znów przy jego serwisie było 15:40. Po jednym z nieudanych zagrań wskazał wtedy palcem na głowę, jakby pokazując, że zabrakło mu spokoju. Po chwili zapunktował z serwisu, ale zaraz potem kluczowe przełamanie zaliczył Djoković.

W pierwszym i trzecim secie podczas wymian wrocławianinowi czasem brakowało też jakby odwagi. Cofał się, zamiast iść do siatki, wahał. A Serb bezlitośnie to wykorzystywał. Statystyki też nie pozostawiają wątpliwości - 26-latek zanotował 41 niewymuszonych błędów, przy zaledwie 13 po stronie starszego o 10 lat rywala.

Serb znów pokazał w tym meczu, że jak w ważnym momencie da się mu palec, to zabierze całą rękę. W trzeciej partii całkowicie zdominował Polaka, przedłużając swoje szanse na awans do półfinału mastersa. Mastersa, w którego obsadzie od 2007 roku zabrakło go tylko raz (2017) i w którym triumfował już sześciokrotnie. A Hurkaczowi i jego kibicom pozostaje nadzieja, że w przyszłym sezonie wreszcie przerwie on złą passę w meczach z Serbem i na koniec okaże się killerem, by nie trzeba było wtedy znów mówić "Szkoda".