Nagła zmiana u Djokovicia przed meczem z Hurkaczem! Piszą o kłopotach zdrowotnych

W czwartek o 14:30 Hubert Hurkacz wyjdzie na kort w Turynie, by zagrać z Novakiem Djokoviciem w pierwszym i ostatnim dla siebie meczu turnieju ATP Finals. Polak w ostatniej chwili wskoczył do turnieju w miejsce kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa.

Grek, który zaczął turniej od porażki z Jannikiem Sinnerem (4:6, 4:6), nie dokończył drugiego meczu grupowego przeciwko Holgerowi Rune. Tsitsipas skreczował już przy stanie 1:2 w pierwszym secie. Jak później przyznał, wiedział, że na kort wyszedł kontuzjowany.

- Trenowałem przez ostatnie kilka dni, ale mogłem spędzić bardzo mało czasu na korcie, ponieważ odczuwam ból podczas poruszania się. Problem leży w plecach, bardzo mnie bolą i w innych meczach byłem w stanie to znieść, ale dziś nie dało się z tym wytrzymać. Już na rozgrzewce poczułem duży dyskomfort i zdałem sobie sprawę, że dokończenie meczu nie będzie możliwe - mówił Tsitsipas.

Grek został wygwizdany przez włoską publiczność. By zrekompensować jej podejście Tsitsipasa do rywalizacji, Hurkacz zagrał pokazowy set z Taylorem Fritzem i wygrał go 6:3. W czwartek zagra z Djokoviciem, zastępując w głównym turnieju Tsitsipasa.

Polak, co oczywiste, nie ma szans na wyjście z grupy. Nie znaczy to jednak, że mecz Hurkacz - Djoković nie będzie miał wielkiej stawki. Wręcz przeciwnie. Polak, jeśli pokona Serba, zarobi 390 tys. dolarów oraz 200 punktów w rankingu ATP.

Dla Djokovicia to zaś mecz o awans do półfinału. Jeśli Serb przegra z Hurkaczem choćby seta, to zapewni awans Sinnerowi, który dopiero o 21 zagra z Rune. Gdyby zdarzyło się, że Djoković przegra mecz z Polakiem, to musiałby liczyć na wieczorne zwycięstwo Włocha nad Duńczykiem.

"Polak, jeden z największych przyjaciół Sinnera w ATP Tour, nie ma szans na pokazanie się, ale może wyświadczyć Włochowi wielką przysługę" - pisał włoski portal OAsport. Jeśli Hurkacz pokonałby Serba, nawet w trzech setach, dałby Sinnerowi automatyczną kwalifikację do półfinału jeszcze przed jego wyjściem na kort w sesji wieczornej. Istnieje bowiem szansa, że włoski tenisista nie znajdzie się w czołowej czwórce, mimo że ma na swoim koncie już dwa zwycięstwa - w tym ostatnie nad Djokoviciem. Stanie się tak, jeśli Serb w dwóch setach pokona Polaka i podobniej sztuki dokona Rune nad Sinnerem.

Djoković zmienił plany przed meczem z Hurkaczem

Djoković, który zaczął turniej od zwycięstwa nad Rune (7:6[4], 6:7[1], 6:3), we wtorek niespodziewanie, pierwszy raz w karierze przegrał z Sinnerem. Mecz trwał ponad trzy godziny, a Włoch zwyciężył 7:5, 6:7(5), 7:6(2).

Jak poinformował dziennik "La Gazzetta dello Sport", wymagający mecz z Sinnerem i problemy zdrowotne spowodowały, że Serb zmienił plany na środę. Lider światowego rankingu, który ma zmagać się z ostrym przeziębieniem, odwołał zaplanowany na popołudnie trening.

Skąd informacje o problemach ze zdrowiem u Djokovicia? To dziennikarze wywnioskowali po tym, że Serb kilka razy w trakcie meczu z Sinnerem sięgał po chusteczki do nosa. Obóz lidera rankingu ATP na razie nie skomentował tych doniesień.

Djoković w Turynie ma szansę zostać samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych turniejów ATP Finals. Do tej pory Serb triumfował w tych rozgrywkach sześciokrotnie, czyli tyle samo razy, ile Roger Federer. Po pięć triumfów mają legendarni Ivan Lendl oraz Pete Sampras.

Hurkacz do tej pory grał z Djokoviciem sześć razy i ani razu nie udało mu się pokonać Serba. W tym roku lider światowego Rankingu ogrywał Polaka w ćwierćfinale turnieju w Dubaju (6:3, 7:5) oraz w 4. rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu (7:6[6], 7:6[6], 5:7, 6:4).