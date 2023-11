Znany pierwszy półfinalista ATP Finals. Lekcja efektywnej gry

Obaj zawodnicy podchodzili do tej konfrontacji w dość komfortowej sytuacji, gdyż wygrali swoje pierwsze grupowe mecze. Rosjanin, światowa trójka, w przyjacielskim pojedynku pokonał Andrieja Rublowa 6:4, 6:2. Natomiast Niemiec niespodziewanie okazał się lepszy od Carlosa Alcaraza w trzech setach.

Zverev nie wykorzystał swojej szansy. Miedwiediew znów był wyrachowany

Środowe starcie w sesji wieczornej lepiej zaczął Miedwiediew, który od razu przełamał rywala. W swoim stylu ustawiał się do returnu bardzo daleko od linii końcowej, a Zverev nie potrafił przebić się przez mur. Potrzebował trochę czasu, aby dostosować się do gry przeciwnika, ale z minuty na minutę prezentował się na korcie coraz lepiej. Odrobił stratę breaka i zaczynał uzyskiwać optyczną przewagę, choć nie znalazło to odzwierciedlenia w wyniku. W ten sposób doszło do tie-breaka.

W nim 26-latek urodzony w Hamburgu uzyskał minibreaka i wyszedł na prowadzenie 4:1, posyłając aż dwa kąśliwe winnery z forhendu. To istotny moment dodatkowej rozgrywki, gdyż chwilę później Zverev zepsuł woleja przy siatce. Miał także mnóstwo szczęścia przy następnym zagraniu, które po taśmie przetoczyło się na stronę przeciwnika. Punkt ten i tak przegrał nieudanym lobem.

Zrobiło się 5:5, a poziom dramaturgii rósł. Kuriozalny błąd przy smeczu popełnił Miedwiediew. To było o tyle kosztowne, że rywal chwilę później miał piłkę setową przy swoim podaniu. Popsuł jednak prosty forhend. To się zemściło, gdy kolejny raz Rosjanin skontrował rywala, będącego przy siatce. Piłka po raz kolejny nie przeszła na drugą stronę po zagraniu Niemca. Pierwszy set po 72 minutach padł łupem Miedwiediewa, choć niekoniecznie był on lepszym zawodnikiem na korcie. Na pewno okazał się bardziej wyrachowanym.

W początkowej fazie drugiej partii to znów Zverev sprawiał delikatnie lepsze wrażenie. Praktycznie był nietykalny przy swoim serwisie. Aż 80 proc. jego pierwszych podań w ogóle nie wracało na drugą stronę. w pierwszych trzech gemach stracił raptem punkt - ale długo nie potrafił dobrać się do skóry rywala. Miedwiediew sumiennie praktykował swój styl. Był mniej efektowny, ale niebywale efektywny. Niemiec wypracował sobie szansę break pointową przy stanie 4:4, ale zepsuł ją w sposób bardzo trywialny, wyrzucając bekhend. Po raz kolejny objawiła się u niego frustracja. Nie ma co się dziwić, gdyż ponownie w bardzo ważnym momencie popełnił prosty niewymuszony błąd. Podobnie było w pierwszym secie.

W tenisie klasowego zawodnika definiują właśnie te kluczowe punkty, a w środowy wieczór Miedwiediew dał pod tym względem lekcję swojemu rywalowi. Wyszedł z opresji i osiągnął prowadzenie 5:4, nakładając na rywala ogromną presję. Czym innym jest serwowanie na początku czy w środkowej fazie seta, a gdy trzeba obronić się przed porażką. Niemiec sobie z tym nie poradził. Popełnił trzy niewymuszone błędy, w tym kolejny forehandowy przy piłce meczowej i przegrał 6:7(7), 4:6.

Tym samym Danił Miedwiediew zapewnił sobie awans do półfinału już po dwóch spotkaniach. W ostatnim meczu grupowym zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Natomiast Alexander Zverev z jednym zwycięstwem na koncie zagra z Andriejem Rublowem. O ostatecznej kolejności w tabeli decyduje liczba zwycięstw, a następnie bilans setów oraz współczynnik wygranych gemów.