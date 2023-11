Nadal jest już z tym pogodzony. Odniósł się do Djokovicia

Minęło 10 miesięcy, odkąd na zawodowych kortach nie oglądamy Rafaela Nadala. 37-letni Hiszpan swój ostatni mecz rozegrał podczas styczniowego Australian Open, gdy w drugiej rundzie z Mackenziem McDonaldem doznał urazu mięśnia biodrowego.

Nadal jest już z tym pogodzony. "Nie wygram więcej niż Djoković"

W ostatnim czasie dochodziło sporo sprzecznych informacji ws. powrotu 22-krotnego mistrza wielkoszlemowego. Craig Tiley, dyrektor Australian Open zdradził, że odbył z Hiszpanem rozmowę, w której potwierdził mu swoją grę w Melbourne, co zaskoczyło samego tenisistę.

- Nie miałem pojęcia, że to powiedzą. Byłem pierwszym, który był zaskoczony, bo sam nawet tego nie wiedziałem [kiedy wrócę]. Rozumiem i doceniam nadzieję, jaką ma Australian Open, że mnie tam zobaczą. Też mam nadzieję, że tam się znajdę, ale zanim stanie się to rzeczywistością, przed nami jeszcze długa droga - powiedział wtedy Nadal.

Wówczas Hiszpan uznał, że był w zbyt wczesnym stadium treningów, aby określić termin powrotu, lecz po kilku tygodniach jego słowa brzmią znacznie bardziej optymistycznie.

- Do tej pory nie wiedziałem, czy kiedykolwiek jeszcze zagram w tenisa, ale teraz myślę, że tak. To, co zmieniło się w ostatnich tygodniach, to to, że teraz wiem, że znów będę grać w tenisa. Nie wiedziałem tego wcześniej, ale teraz wiem, że wszystko przebiega pozytywnie. Ostatnio zrobiłem duże postępy. Ale nie jestem jeszcze gotowy, aby powiedzieć, gdzie zagram pierwszy turniej - wyznał Rafael Nadal podczas konferencji prasowej w Barcelonie.

- Nie wiem, na jaki poziomie będę mógł wrócić, ale nigdy nie straciłem zapału. Nie grałem przez rok i dla mnie osobistym sukcesem, który jest większy niż ogólny, jest utrzymanie złudzenia, że znowu zagram. Czuję, że będzie trudno odzyskać wysoki poziom tenisa i wiem, że ból nigdy nie minie, ale gdybym nie miał nadziei, że znów będę mógł rywalizować, nie wykonałbym tej pracy, którą zrobiłem przez te miesiące i wysiłek, jaki się z tym wiąże po bardzo długiej karierze. Nie wygram więcej Wielkich Szlemów niż Djoković, ale dam sobie szansę, aby znów się tym cieszyć - dodał tenisista z Majorki.

37-letni Hiszpan ma na swoim koncie 22 tytuły wielkoszlemowe, a rok młodszy Serb o dwa więcej.