Wyjaśniamy, o co gra Hurkacz. To nie będzie mecz towarzyski

Hubert Hurkacz zastąpi kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa w ostatnim meczu grupowym ATP Finals przeciwko Novakovi Djokoviciowi. Dla Polaka będzie to pierwsze spotkanie w tegorocznej edycji Turnieju Mistrzów, więc naturalnie nie ma on szans na awans do półfinału, lecz starcie z Serbem nie będzie miało dla niego jedynie towarzyskiego charakteru. W grę wchodzą punkty do rankingu oraz spora nagroda pieniężna.

