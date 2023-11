Raptem trzy gemy trwała wtorkowa rywalizacja Stefanosa Tsitsipasa z Holgerem Rune w sesji dziennej ATP Finals z powodu kreczu Greka, któremu grę uniemożliwiła kontuzja pleców. O problemach zdrowotnych Tsitsipasa donoszono już od pewnego czasu. Z tego samego powodu nie dokończył jednego z treningu w tygodniu poprzedzającym Turniej Mistrzów, lecz wyszedł do pierwszego spotkania z Jannikiem Sinnerem. Przegrał 4:6, 4:6.

Tsitsipas zabrał głos po farsie. Odniósł się do Hurkacza. "Wstyd"

- Trenowałem przez ostatnie kilka dni, ale mogłem spędzić bardzo mało czasu na korcie, ponieważ odczuwam ból podczas poruszania się. Problem leży w plecach, bardzo mnie bolą i w innych meczach byłem w stanie to znieść, ale dziś nie dało się z tym wytrzymać. Już na rozgrzewce poczułem duży dyskomfort i zdałem sobie sprawę, że dokończenie meczu nie będzie możliwe - powiedział na konferencji prasowej 25-latek urodzony w Atenach, który został wygwizdany przez widzów, siedzących na trybunach, którzy poczuli się oszukani, gdyż kupili bilety na sesję dzienną wtorkowej rywalizacji, a obejrzeli jedynie spotkanie deblowe oraz trzy gemy w singlu, który miał być daniem głównym. Tsitsipas został bardzo skrytykowany, gdyż wyznał, że problemy miał już przed spotkaniem, a gdyby wcześniej podjął decyzję o wycofaniu się, to do gry wkroczyłby pierwszy rezerwowy. W tym wypadku Hubert Hurkacz. Polak rozegrał pokazowego seta z Taylorem Fritzem.

- Chciałbym przeprosić wszystkich kibiców, którzy przyszli na dzisiejszy mecz. Jestem zdruzgotany emocjonalnie, że nie mogłem go dokończyć. To wstyd, że nie pozwoliłem innemu zawodnikowi wskoczyć w moje miejsce, który byłby w stanie coś zrobić więcej - powiedział szósty zawodnik świata. - Moi lekarze podczas niezliczonych konsultacji dali mi zielone światło, abym mógł grać i wykazać się, ale od początku czułem się okropnie. Nienawidzę konieczności wycofywania się i okropne jest dla mnie opuszczenie turnieju w ten sposób, ponieważ długo czekałem na możliwość zrobienia tutaj czegoś ważnego i ciężko pracowałem, aby być w jak najlepszej formie - dodał.

Triumf w ATP Finals w 2019 roku to największy sukces w karierze Stefanosa Tsitsipasa, który ponadto dwukrotnie docierał do finału wielkoszlemowego - w 2021 roku w Roland Garros oraz w tym sezonie w Australian Open. Dwukrotnie przegrywał z Novakiem Djokoviciem, mimo że w Paryżu prowadził już 2:0 w setach.