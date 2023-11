Hurkacz ma asa w rękawie na Djokovicia. W tym jest najlepszy na świecie

Hubert Hurkacz wskoczył we wtorek do fazy grupowej ATP Finals w miejsce Stefanosa Tsitsipasa. Choć Polak rozegra tylko jedno spotkanie, kibice mogą liczyć na pełne emocji widowisko. Jego rywalem będzie lider ranking ATP, Novak Djoković. Jak do tej pory Hurkacz nie potrafił znaleźć sposobu na Serba, ale to może się zmienić. Szybkie korty w Turynie mogą bowiem sprzyjać największemu atutowi w grze naszego zawodnika.

3 Fot. Aurelien Morissard / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl