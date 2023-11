Na co Świątek wydaje swoją fortunę? Można się zdziwić

Na początku listopada Iga Świątek zwyciężyła meksykańskie WTA Finals, pokonując w finale Jessicę Pegulę 6:1, 6:0. W Cancun Polka nie straciła nawet jednego seta, rozbijając po kolei każdą rywalkę. Za ostatni triumf w turnieju 22-latka wzbogaciła się o ponad trzy miliony dolarów. W 2023 roku Świątek zarobiła aż 9,86 miliona dolarów, przez co zajęła pierwsze miejsce na liście płac za miniony sezon. Biorąc pod uwagę wszystkie lata kariery Polki, obecnie jej łączne wynagrodzenie za zwycięstwa na kortach WTA wynosi 24 592 763 dolary. Dzięki temu liderka rankingu w zestawieniu wszech czasów plasuje się na 14. pozycji.

Iga Świątek przeznacza wiele pieniędzy na cele charytatywne. "Bardzo duża kwota"

Kwota 24,5 miliona dolarów to pieniądze, które Świątek zarobiła za same występy na korcie. Do łącznego budżetu 22-latki dochodzą również jeszcze m.in. współprace reklamowe czy środki sponsorskie. Na co Polka wydaje zarobione miliony? Przede wszystkim są to różne akcje charytatywne. W październiku tego roku Iga Świątek zdradziła, że przekazała 300 tys. złotych organizacji UNICEF Poland na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie.

- Dzięki środkom pochodzącym od Darczyńców UNICEF może nieść wsparcie psychologiczne dzieciom, młodzieży, opiekunom, rodzinom i szerszej społeczności poprzez szereg interwencji - mówiła pierwsza rakieta damskiego tenisa. Oprócz tego niedawno Elina Switolina w wywiadzie dla portalu tribuna.ua zdradziła, że Świątek przekazała "bardzo dużą kwotę" na pomoc dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. - Iga zrobiła naprawdę wiele dla Ukraińców i dla mojej fundacji. Przekazała nam bardzo dużą kwotę. To pomogło w organizacji obozów tenisowych dla dzieci, które organizujemy co roku. Jest bardzo sporym wsparciem dla Ukrainy - powiedziała ukraińska tenisistka.

Świątek uwielbia zegarki. "Ważny element stylizacji"

Iga Świątek nie jest typem osoby, którą widuje się na ściankach podczas modowych wydarzeń. Próżno szukać również jej zdjęć, na których pozuje w luksusowych ubraniach, butach czy torebkach za dziesiątki tysięcy dolarów. Z prestiżowych, drogocennych zachcianek Polki można wymienić jedynie zegarki. W 2021 roku 22-latka rozpoczęła współpracę z marką Rolex, przez co często na jej rękach można dostrzec drogie modele.

"Mam Datejust (model zegarka Rolex - red.) i uwielbiam go. Jest elegancki, dość mały i prosty, co jest idealne, ponieważ cenię sobie wygodę i prostotę w życiu codziennym. Noszę go prawie cały czas poza kortem. Stał się ważnym elementem moich niesportowych stylizacji, które są proste z nutką elegancji" - mówiła Świątek cytowana przez tennisconnected.com. W zależności od konkretnego rodzaju za takie cacko należy zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zazwyczaj Polkę widujemy w luźnych T-shirtach, dresach i spiętych włosach, jednak podczas ważnych uroczystości czy prezentacji ze zdobytymi pucharami Świątek często decyduje się na bardziej luksusowe kreacje. Idealnym przykładem jest, chociażby jej krwistoczerwona suknia, jaką założyła podczas przyjęcia WTA Finals. Jej cena oscyluje w granicach 7-8 tys. złotych.

W czerwcu tego roku Iga Świątek dołączyła także do Przyjaciół Porsche w Polsce, dzięki czemu w garażu 22-latki znajduje się kilka drogocennych egzemplarzy. Jednym z ulubionych modeli tenisistki jest Porsche Taycan, którego cena może wynieść aż 800 tys. złotych. - Bardzo lubię prowadzić auto - mówiła Świątek na łamach porsche.pl.

Iga Świątek uwielbia podróże

Innymi przyjemnościami, na które Świątek przeznacza zarobione pieniądze, są podróże. Podczas napiętego sezonu Polka nie ma zbyt wiele czasu na wakacje, jednak jeśli już znajdzie kilka wolnych dni, zazwyczaj wykorzystuje je właśnie na odpoczynek za granicą. Ostatnio w mediach społecznościowych Igi Świątek pojawiło się zdjęcie z urlopu, na który wybrała się wspólnie z tatą.

Po zwycięstwie w WTA Finals rodzina poleciała na Malediwy, gdzie obecnie temperatury sięgają ponad 30 stopni. Regeneracja jest bardzo ważnym aspektem w życiu Świątek, dlatego 22-latka nie oszczędza na podróżowaniu po świecie.