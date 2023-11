Sensacja! Co za mecz Djokovicia z Sinnerem! Los Serba zależy od Hurkacza

We wtorek wieczorem w hali w Turynie doszło do szlagierowego starcia w grupie A, w którym główny faworyt do zwycięstwa w ATP Finals i najlepszy tenisista świata, czyli Serb Novak Djoković, mierzył się z tym, na którego najbardziej liczą miejscowi kibice - Włochem Jannikiem Sinnerem. Obaj wygrali swoje pierwsze spotkania - Djoković okazał się lepszy od Duńczyka Holgera Rune, z kolei Sinner od Greka Stefanosa Tsitsipasa. Ale tylko Nole zwycięstwem we wtorek wieczorem mógł już zapewnić sobie awans do półfinału.

Co za mecz Djokovicia z Sinnerem! Los Serba zależy od Hurkacza

To było blisko trzy godziny tenisowej magii. Obaj szli "łeb w łeb", dostarczając kibocom w Turynie wspaniałych sportowych emocji. W pierwszym secie do stanu 5:5 obaj zawodnicy mieli po zaledwie jednym break poincie. Drugiego przy serwisie Djokovicia Sinner już wykorzystał, a to po chwili pozwoliło mu wygrać partię 7:5.

W drugim, równie zaciętym secie nie tylko przełamań, ale nawet break pointów już nie było. Obaj tenisiści dość łatwo i zgodnie wygrywali podanie, choć więcej problemów miał z tym Sinner, który w dwóch gemach musiał walczyć na przewagi. Koniec końców jednak do szło do tie-breaka, w którym Novak Djoković był pod ścianą. Porażka w dwóch setach zdecydowanie bowiem ograniczyłaby jego szanse na wyjście z grupy.

W tej krótkiej decydującej o losach drugiej partii rozgrywce Serb przegrywał już 0:2, ale następnie wygrał aż sześć z ośmiu kolejnych punktów. Djoković miał wówczas dwie piłki setowe i drugą z nich, tę przy własnym serwisie, wygrywając w tie-breaku 7:5, a w całym secie 7:6.

Włoska publiczność bardzo mocno kibicowała Sinnerowi, głośno ciesząc się po jego punktach i między nimi wielokrotnie skandując "Jannik! Jannik!" Z kolei sam tenisista spisywał się w trzecim secie naprawdę dobrze. Choć obaj kontynuowali przez pół seta serię pewnie wygranych gemów serwisowych, nagle w szóstym gemie Sinner miał dwa break pointy przy stanie 15:40. Co więcej, Włoch wykorzystał już pierwszego, fantastycznym wygrywającym returnem zapewniając sobie prowadzenie 4:2.

Djoković ponownie w tym meczu był pod ścianą i ponownie wybrnął z tej sytuacji jak na wielkiego mistrza przystało. Już w kolejnym gemie doprowadził do gry na przewagi i zdobywał dla siebie dwie kolejne piłki na przełamanie powrotne. Przy drugiej z nich Sinner z bekhendu zagrał w siatkę, a że przy własnym serwisie Nole okazał się bezbłędny, to szybciutko zrobiło się po 4. Tracąc gema na 5:6, Djoković zaczął lekko prowokować włoską publiczność, gestykulując, jakby dyrygował jej buczeniem i pokazując, że nie robi to na nim żadnego wrażenia.

Serb doprowadził do tie-breaka, ale w nim zaczął fatalnie. Znakomity return, a następnie świetny passing-shot pozwoliły Sinnerowi objąć prowadzenie 3:0 z dwoma mini breakami. Po dwóch wygranych serwisach było już 5:0 dla reprezentanta gospodarzy.

Co więcej, Djoković nie był w stanie wygrać obu punktów, przy których serwował i przy stanie 6:1 dla Włocha Sinner miał aż pięć piłek meczowych. Przy pierwszej się pomylił, przy drugiej już nie i po raz pierwszy w karierze pokonał Serba. Jannik Sinner wygrał z Novakiem Djokoviciem 7:5, 6:7 (5), 7:6 (2), ale mimo wywalczenia drugiego zwycięstwa w ATP Finals wciąż nie może być pewny awansu do półfinału.

W ostatniej kolejce, która odbędzie się w czwartek, Sinner zagra z Duńczykiem Holgerem Rune, a Novak Djoković będzie walczył o półfinał w meczu z Hubertem Hurkaczem, który zastąpi na to spotkanie kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Jeśli Polak wygra, Djokovicia może zabraknąć w czołowej czwórce.