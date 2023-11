Są mistrzami świata w tenisie. I to podwójnymi! "Rodzina taty mieszka w Polsce"

To zaktualizowana wersja artykułu, który ukazał się tutaj.

W niedzielę Kanadyjki pokonały w finale Billie Jean King Cup (dawny Puchar Federacji) Włoszki 2:0. W półfinale niespodziewanie wyeliminowały Czeszki, a w grupie okazały się lepsze od Polek i Hiszpanek. To wszystko w ramach turnieju finałowego kobiecych rozgrywek rozgrywanego w Sewilli. Tego samego, w którym nie wystąpiła Iga Światek z powodu fatalnie skonstruowanego kalendarza.

Fernandez prawdziwą liderką

Absolutnie najlepszą tenisistką hiszpańskiej imprezy była liderka Kanady Leylah Fernandez. Zdobyła dla swojej drużyny pięć punktów - pokonała m.in. Magdę Linette, mistrzynię Wimbledonu Czeszkę Marketę Vondrousovą, czy w finałowym spotkaniu Włoszkę Jasmine Paolini.

Fernandez to sensacyjna finalistka US Open 2021. Przegrała wtedy w meczu o tytuł z Emmą Raducanu. W Sewilli to był jej najlepszy występ od tego nowojorskiego. Udźwignęła presję występowania w roli najlepszej dziś kanadyjskiej tenisistki.

Fernandez (20. WTA) urodziła się w Montrealu, ale pochodzi z rodziny imigrantów. Tata Jorge był ekwadorskim piłkarzem. W Kanadzie trenował Leylah oraz młodszą Biankę (nie odniosła dotąd większych sukcesów). Siostry są owocem związku Jorge z Ireną - mającą filipińskie korzenie mamą tenisistek.

Kanadyjski Związek Tenisowy szybko dostrzegł talent obu sióstr i zaoferował współpracę. Odtąd kariera starszej z Fernandez rozwijała się bardzo szybko. W 2019 r. pokonała Emmę Navarro w finale juniorskiego Roland Garros, zostając pierwsza kanadyjską mistrzynią wielkoszlemową w kategorii juniorów od czasów Eugenie Bouchard (Wimbledon 2012). Dziś triumfuje już w dużo bardziej prestiżowych zawodach.

Korzenie serbskie i polskie

Wielką niespodziankę w Sewilli sprawiła Marina Stakusić. To aktualnie dopiero 261. tenisistka rankingu. W turnieju finałowym w Hiszpanii pokonała Hiszpankę Rebekę Masarową (65.), Magdalenę Fręch (63.) i Włoszkę Martinę Trevisan (42.) - byłą półfinalistkę Roland Garros.

Marina podchodzi z rodziny o serbskich korzeniach. Jej brat Marko również gra w tenisa. W niedzielę w eliminacjach turnieju niższej kategorii w kanadyjskim Drummondville pokonał naszego Olafa Pieczkowskiego. Państwo Stakusić przenieśli się do Kanady w wyniku wojny w Jugosławii, a dzieci szybko odnalazły się w kanadyjskim systemie tenisowym.

Nie byłoby sukcesu Kanady w Sewilli bez cennych punktów w deblu wywalczonych przez Gabriel Dabrowski. To jedna z najlepszych deblistek świata, aktualnie ósma w rankingu WTA. Finalistka Wimbledonu 2019, mistrzyni Roland Garros 2017 i Australian Open 2018 w grze mieszanej.

Nazwisko nie przypadkiem brzmi znajomo, bo Dąbrowski ma polskie korzenie. Tata Jerzy urodził się w Polsce, mama Wanda jest Kanadyjką. - A teraz jego rodzina mieszka w Szczytnie, niedaleko Olsztyna. Familia od strony mojego taty mieszka od dawna we wschodniej Polsce. O ile się nie mylę, o tej urzekającej części Polski mówi się: Mazury - opowiadała w rozmowie z tenismagazyn.pl.

Kapitanem drużyny narodowej Kanady w finałach BJKC w Sewilli była Heidi El Tabak - była kanadyjska tenisistka egipskiego pochodzenia. Urodzona w Aleksandrii, od czterech lat przewodzi kanadyjskiej kadrze. Do zwycięskiej drużyny należały w ostatnich dniach także Rebecca Marino i Eugenie Bouchard. Pełniły rolę rezerwowych, nie zagrały w finałach ani jednego meczu.

Pierwszy taki sukces w historii Kanady

Cztery lata temu Kanada doczekała się pierwszego singlowego tytułu w Wielkim Szlemie wśród seniorek. Zdobyła go na US Open Bianca Andreescu. Wówczas jako 19-latka startowała w Nowym Jorku jako jedna z faworytek i nie zawiodła. Po finale, w którym pokonała Serenę Williams, awansowała na czwarte miejsce w rankingu WTA.

Rodzice tenisistki pochodzą z Rumunii. Ojciec Nicu Andreescu studiował na Uniwersytecie w Brasowie, gdzie doczekał się tytułu inżyniera. Matka Maria Andreescu ukończyła ekonomię na Uniwersytecie w Krajowej. W 1994 roku oboje przeprowadzili się do Kanady, a sześć lat później w Mississauga w prowincji Ontario na świat przyszła Bianca. Niedługo po jej narodzinach rodzice wrócili do swojej ojczyzny. W wieku siedmiu lat zwyciężczyni US Open zaczęła trenować tenis w rumuńskim Pitesti. Jej pierwszy trenerem był Gabriel Hristache. To on namówił państwo Andreescu, by wrócili do Kanady, bo tam znajdą lepsze warunki do uprawiania sportu dla córki.

"Bibi" wychowywana przez rumuńskie babcie

Rodzina znów wylądowała w Mississauga, a Bianca zapisana została do Ontario Racquet Club. Gdy miała 11 lat, dołączyła do krajowego programu szkoleniowego Tennis Canada w Toronto. Dostała profesjonalną opiekę i zaczęto pracować nad jej przyszłą karierą. Jej rodzice zajęci byli na obczyźnie pracą, dlatego wychowywały ją głównie dwie rumuńskie babcie. Te dbały o wnuczkę "Bibi", przy okazji ucząc rumuńskiego.

- Przyjechaliśmy do Kanady z dwiema walizkami. Nic więcej nie mieliśmy. Od razu pokochaliśmy ten kraj, czuliśmy się zupełnie inaczej, pochodząc z postkomunistycznego państwa - wspomina po latach Nicu Andreescu. Tenisistka postanowiła reprezentować kraj swojego urodzenia, a nie rodziców, ponieważ, jak to ujął jej ojciec „"Tennis Canada przekształciło ją w to, czym jest dzisiaj".

Do Kanady przez ZSRR i Izrael

Kanada to także wciąż aktualny mistrz świata w drużynowych rozgrywkach męskiego tenisa. W finale zeszłorocznych zawodów Pucharu Davisa Kanadyjczycy pokonali Australijczyków 2:0. Do sukcesu reprezentację poprowadzili Denis Shapovalov i Felix Auger-Aliassime.

Świat usłyszał o Shapovalovie pierwszy raz sześć lata temu, gdy w Montrealu pokonał niespodziewanie Rafaela Nadala. W maju 2018 roku wszedł do top 30 jako najmłodszy zawodnik od 2005 roku. Dziś jest 103. na świecie, przeżywa kryzys, ale to półfinalista Wimbledonu 2021 czy ćwierćfinalista Australian Open 2022 i US Open 2020.

Shapovalov urodził się w Tel Awiwie jako syn rosyjsko-izraelskich obywateli. Jego matka Tessa była wcześniej reprezentantką Rosji w tenisie. Po rozpadzie ZSRR przeniosła się do Izraela wraz ze swoim ojcem, Denisem. Tam poznała Wiktora, przyszłego ojca kanadyjskiego tenisisty. Mimo różnic kulturowych (Tessa jest Żydówką, a Wiktor prawosławnym), postanowili się związać. W 1999 roku na świat przyszedł Denis, a rok później jego rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Kanady. - Zdecydowaliśmy się przeprowadzić do Kanady, ponieważ życie w Izraelu było zbyt niebezpieczne - tłumaczy Tessa Shapovalov. Zamieszkali w Vaughan w prowincji Ontario, pół godziny drogi od Mississauga Bianki Andreescu.

Denis pierwszy raz na kort wyszedł w wieku 5 lat. Po kilku latach państwo Shapovalov uznali, że syn potrzebuje lepszych warunków, dlatego otworzyli własną akademię w Vaughan o nazwie „TessaTennis". W ten sposób stworzyli nie tylko bazę w domu do trenowania Denisa, ale także do szkolenia innych dzieci.

Szapowałow mówi płynnie po rosyjsku. Rodzice nie chcieli go odcinać od języka ani kultury ich ojczyzny. Pięć lat temu tenisista udzielił pierwszego wywiadu rosyjskiemu Eurosportowi. Dziś mieszka na Bahamach, ale reprezentuje Kanadę, w której stawiał swoje pierwsze sportowe kroki.

Z Togo do Kanady

Najwyżej sklasyfikowanym obecnie kanadyjskim tenisistą jest 23-letni Felix Auger-Aliassime - na 29. miejscu. Rok temu był nawet szósty na świecie. Jako czternastolatek został najmłodszym zawodnikiem w historii, któremu udało się wejść do top 800 rankingu. Był m.in. w półfinale US Open 2021 i ćwierćfinale Australian Open 2022 oraz Wimbledonu 2021.

Auger-Aliassime urodził się w Montrealu, a wychował na przedmieściach Quebec City. Jego ojciec Sam Aliassime pochodzi z Togo, a matka Marie Auger jest Kanadyjką z prowincji Quebec. Poznali się w Kanadzie, do której pan Aliassime przyjechał za chlebem. Rodzice szybko zauważyli talent u syna, który na korcie bywał już od 4. roku życia. Początkowo młody tenisista szkolony był w lokalnej akademii Herisset-Bordeleau w Quebec City. Od 2014 roku jest członkiem Tennis Canada. Jego ojciec jest dziś trenerem tenisa, a mama pracuje jako nauczycielka.

Do kanadyjskiej drużyny, która wygrała zeszłoroczny Puchar Davisa należał także Vasek Pospisil. Urodził się w 1990 roku w Vernon w prowincji Kolumbia Brytyjska. Jego rodzice Milos i Mila dwa lata wcześniej uciekli przed reżimem komunistycznym z Czechosłowacji do Austrii, a następnie do Kanady. Państwo Pospisilowie nie mieli łatwo. Prawie nie mówili po angielsku, pomagał im brat Milosa, który już wcześniej przeprowadził się do Vernon. Ojciec przyszłego tenisisty pracował początkowo jako operator maszyn w browarze i tak utrzymywał rodzinę.

Ze wsparciem państwa kanadyjskiego Pospisilowie wyszli na prostą i mogli zainteresować się sportem. Ich syn osiem lat temu był nawet czwarty w deblowym rankingu. Jego największy sukces to triumf na Wimbledonie 2014 w parze z Amerykaninem Jackiem Sockiem.

Najbardziej utytułowany Kanadyjczyk w grze singlowej to Milos Raonić. Obecnie 323. na świecie, ale w 2016 roku był na 3. miejscu. Od tego czasu miał jednak sporo kłopotów zdrowotnych i grał mniej. Jego największe sukcesy to finał Wimbledonu 2016 i półfinał Australian Open 2016. Zarobił ponad 18 mln dolarów.

Ronić urodził się w 1990 roku w Titogradzie w Jugosławii (dziś Podgorica w Czarnogórze). Ma serbskie korzenie. Cztery lata po jego narodzinach rodzice Dusan i Vesna uciekli przed wojną do Kanady. Rodzina Raoniciów osiedliła się w Brampton w prowincji Ontario.

Milos na obczyźnie nie zapomniał języka, biegle mówi po serbsku. W tenisa zaczął grać w wieku sześciu lat. Pokój miał obwieszony plakatami Pete’a Samprasa, którego uwielbiał. Po latach spotkał Amerykanina na korcie i ograł go w meczu pokazowym. W wieku 16 lat przeniósł się do Montrealu i został jednym z pierwszych zawodników, których objęto programem Tennis Canada.