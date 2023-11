Oficjalnie: Hurkacz zagra w ATP Finals! Wiadomo, kiedy mecz z Djokoviciem

Jako dziewiąty tenisista w światowym rankingu, Hubert Hurkacz jest pierwszym rezerwowym na "turnieju mistrzów", czyli Nitto ATP Finals w Turynie. Polak musiał czekać więc na wycofanie się któregoś z rywali, by móc wziąć udział w rywalizacji tylko dla najlepszych.

Niewiele brakowało, by Hurkacz wystąpił w turnieju już we wtorek. Stałoby się tak, gdyby nie upór Greka Stefanosa Tsitsipasa, który na mecz z Duńczykiem Holgerem Rune wyszedł z kontuzją i poddał go zaledwie po trzech meczach. Grek został przez to wybuczany przez publiczność, która była świadoma, że przez bezsensowne zachowanie Tsitsipasa traci jedno z turniejowych spotkań.

- Przepraszam kibiców, którzy przyszli mnie obejrzeć. Jestem zły, że nie mogłem dokończyć meczu oraz że nie mogłem oddać tego miejsca już dziś komuś, kto przynajmniej mógłby coś pokazać. Moi lekarze w ostatnich dniach sugerowali, że mogę grać, dali mi zielone światło, ale dziś czułem się fatalnie na korcie. Zrobiłem wszystko, co mogłem, by być gotowym, ale się nie udało - tłumaczył się później Tsitsipas.

Hubert Hurkacz, który w tym czasie się rozgrzewał w hali, chwilę później i tak wyszedł na kort, by w ramach zadośćuczynienia organizatorów dla kibiców rozegrać pokazowego seta drugim rezerwowym, Amerykaninem Taylorem Fritzem. Polak zwyciężył w nim 6:3.

Oficjalnie: Hubert Hurkacz zagra w ATP Finals z Novakiem Djokoviciem

Niedługo później organizatorzy turnieju ATP Finals poinformowali, że polski tenisista otrzyma swoją szansę w turnieju głównym. W czwartek Hubert Hurkacz zagra z Serbem Novakiem Djokoviciem. W zastępstwie oczywiście za Tsitsipasa, który z urazem wycofał się z turnieju.

Jeszcze nie wiadomo, o której godzinie zostanie rozegrane to spotkanie, bowiem organizatorzy nie podali planu gier na czwartek. Hurkacz w razie zwycięstwa nie będzie mógł już awansować do półfinału, ale może zdobyć 200 punktów do rankingu ATP, a także otrzymać nagrodę finansową.

Dla Huberta Hurkacza będzie to drugi występ w ATP Finals. Po raz pierwszy Polak zagrał w Turynie dwa lata temu, gdy przegrał wszystkie mecze grupowe - z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem, Niemcem Alexandrem Zverevem oraz Włochem Jannikiem Sinnerem.