Hubert Hurkacz jednak zagra w ATP Finals! Pilna zmiana

Stefanos Tsistipas w pierwszym meczu w Turynie przegrał 4:6, 4:6 z Jannikiem Sinnerem po niespełna półtoragodzinnym pojedynku. Z kolei we wtorek pojawił się na korcie, aby zmierzyć się z Holgerem Rune. Po zaledwie 17 minutach i trzech gemach rywalizacji Grek zszedł z kortu i skreczował.

ATP Finals. Hubert Hurkacz jednak wystąpi! Zagra z Novakiem Djokoviciem

Kontuzja Tsistipasa oznacza, że do drabinki wskoczył za niego Hubert Hurkacz, który był rezerwowym. Do awansu do ATP Finals dzięki bardzo dobrej postawie w końcówce sezonu zabrakło mu naprawdę niewiele. W rankingu ATP Race zajął dziewiąte miejsce, a do ósmego miejsca premiowanego awansem do finałów zabrakło mu tylko 215 punktów.

Polak w czwartek 16 listopada zagra ostatni mecz grupowy przeciwko Novakowi Djokoviciowi. Nie ma on już żadnych szans na awans do półfinału z powodu braku punktów Tsistipasa w pierwszych dwóch meczach. Będzie to więc jedynie pożegnalny mecz sezonu dla polskiego tenisisty.

Co ciekawe o potencjalnej grze Hurkacza w Turynie mówiło się jeszcze przed startem imprezy, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o urazie Greka. Ten jednak zdecydował się wystąpić, jednak nie okazało się to być dobrą decyzją, gdyż turnieju i tak nie dokończy. Kiedy schodził we wtorek z kortu, żegnały go niemałe gwizdy zgromadzonej publiczności.

Dokładna godzina rozpoczęcia starcia Hurkacza z Djokoviciem nie jest jeszcze znana. Wiadomo tylko, że spotkanie zostanie rozegrane w czwartek. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.