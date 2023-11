Koszmar wielkiej rywalki Świątek trwa. Powrót znów się oddalił

Dwa lata temu Emma Raducanu sprawiła wielką niespodziankę i triumfowała w US Open, w finale pokonując Kanadyjkę Leylah Fernandez 6:4, 6:3. Wydawało się, że jej kariera nabierze rozpędu, ale stało się zupełnie inaczej. Brytyjkę zaczęły trapić liczne kontuzje i w żadnym z kolejnym turniejów nie awansowała do finału. Szczególnie koszmarny był dla niej miniony sezon. Jej najlepszym wynikiem była IV runda w Indian Wells. Co więcej, z powodów zdrowotnych nie wystąpiła w trzech turniejach wielkoszlemowych (Roland Garros, Wimbledon i US Open). Sezon zakończyła już w kwietniu, a następnie przeszła operacje dwóch nadgarstków i kostki. Wciąż nie wiadomo, kiedy tenisistka wróci do rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Problemy Emmy Raducanu. Wycofała się z turnieju pokazowego. Powrót na kort dopiero po nowym roku

Istniała szansa, że Emma Raducanu pojawi się na korcie jeszcze w tym roku. Miała wziąć udział w pokazowym turnieju Macau Tennis Masters, który rozpocznie się już 2 grudnia. Jednak w poniedziałek, w dniu 21. urodzin zawodniczki, organizatorzy azjatyckiej imprezy poinformowali o jej rezygnacji ze startu. "Choć Raducanu miała nadzieję, że wystąpi w evencie, to fakt, że wciąż dochodzi do siebie po kontuzjach, zmusił ją do wycofania się" - czytamy w artykule "The Guardian".

Mimo wszystko rekonwalescencja Raducanu ma przebiegać zgodnie z planem, o czym donoszą dziennikarze. W tej sytuacji tenisistka wróci na kort dopiero po nowym roku. Pierwszym turniejem, w którym może wystąpić, będzie WTA w Auckland (1-7 stycznia 2024). Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że pojawi się dopiero w Australian Open, a więc w imprezie organizowanej w dniach 14-28 stycznia. "Jej zespół wolałby, żeby po tak długiej przerwie nie spieszyła się z powrotem" - czytamy.

Raducanu szuka nowego szkoleniowca

Raducanu nie będzie jedyną zawodniczką, która planuje wrócić do rywalizacji podczas pierwszego turnieju wielkoszlemowego w 2024 roku. Podobnie chcą postąpić m.in. Rafael Nadal, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber czy Naomi Osaka. Wciąż nie wiadomo też, kto poprowadzi Raducanu w nadchodzącym sezonie. W ciągu ostatnich dwóch lat z Brytyjką współpracowało aż sześciu szkoleniowców. Ostatnio rozstała się ze Sebastianem Sachsem.

Jak na razie triumf w US Open 2021 pozostaje największym osiągnięciem w karierze Raducanu. Dzięki niemu została pierwszą w liczonej od 1968 roku Erze Open zawodniczką z kwalifikacji, która zwyciężyła w turnieju wielkoszlemowym. Przed triumfem na nowojorskich kortach zajmowała 150. miejsce w rankingu WTA. Jednak po tym sukcesie awansowała aż o 128 pozycji. Najwyżej plasowała się na 10. lokacie. Obecnie zajmuje dopiero 289. miejsce.