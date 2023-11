To będzie największa szansa dla Igi Świątek. Sabalenka w kropce

Końcówka sezonu była znakomita w wykonaniu Igi Świątek (1. WTA). 22-latka wygrała prestiżowy turniej WTA 1000 w Pekinie, a później nie dała rywalkom żadnych szans podczas WTA Finals. Polka sięgnęła po końcowy triumf, odnosząc komplet pięciu zwycięstw i tracąc po drodze tylko 20 gemów. W półfinale rywalizacji w Cancun pokonała Arynę Sabalenkę (2. WTA), która z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i spróbuje ponownie wyprzedzić naszą zawodniczkę w rankingu WTA.

Początek roku szansą dla Świątek, szczególnie Australian Open

Początek kolejnego sezonu będzie jednak szansą dla Świątek, która może powiększyć przewagę nad największą rywalką. 22-latka stanie przed obroną jedynie 365 punktów za United Cup i Australian Open, gdzie odpadła w czwartej rundzie. Dla porównania Sabalenka, która wygrała zmagania w Melbourne i poprzedzający je turniej w Adelajdzie, będzie musiała bronić 2470 punktów.

Następnie w gorszej sytuacji będzie Polka, która będzie bronić łącznie 1055 punktów za zwycięstwo w Dosze i finał w Dubaju. Białorusinka, która w drugim turnieju wywalczyła 190 punktów za awans do ćwierćfinału, stanie przed szansą na zmniejszenie straty do liderki. Obie zawodniczki będą mogły szukać cennych punktów podczas wcześniejszego turnieju w Abu Zabi. Sabalenka może skorzystać z tej opcji, szczególnie że w późniejszych zmaganiach w Indian Wells i Miami będzie bronić 865 punktów, przy 390 punktach Świątek.

Schody na mączce. Świątek będzie musiała uważać na Sabalenkę

Później przyjdzie czas na rywalizację na kortach ziemnych. W zakończonym sezonie obie zawodniczki były czołowymi postaciami na tej nawierzchni, jednak więcej sukcesów odniosła Świątek. 22-latka wygrała turniej w Stuttgarcie i sięgnęła po trzeci tytuł na kortach Rolanda Garrosa. Dodatkowo dotarła do finału zmagań w Madrycie i ćwierćfinału w Rzymie, w związku z czym stanie przed obroną aż 3335 punktów. Sabalenka z kolei uległa Polce w finale w Stuttgarcie, by później zrewanżować się jej w Madrycie i przegrać mecz otwarcia w Rzymie. Na paryskiej mączce dotarła z kolei do półfinału. To oznacza, że Białorusinka będzie w tym okresie bronić 2095 punktów, co da jej realną szansę na zbliżenie się do Polki.

Sezon na kortach trawiastych może stworzyć okazje dla obu zawodniczek. Świątek będzie bronić 540 punktów za Bad Homburg i Wimbledon, przy 835 punktach Sabalenki (Berlin i Wimbledon). W gorszej sytuacji będzie Białorusinka, która dotarła w Londynie do półfinału, gdzie liderka rankingu odpadła w ćwierćfinale.

Walka o prowadzenie w rankingu WTA do samego końca. Będą wielkie emocje

Powrót na korty twarde będzie już testem dla obu zawodniczek. Przed US Open w gorszej sytuacji będzie Świątek, która w Warszawie, Montrealu i Cincinnati wywalczyła łącznie 980 punktów. Sabalenka, która zdobyła w tym czasie 455 punktów, stanie pod ścianą podczas US Open. Będzie bronić bowiem 1300 punktów za finał przy 240 punktach Świątek, która w zeszłym roku pokazała, że stać ją na wywalczenie tytułu na Flushing Meadows.

W końcówce sezonu nasza zawodniczka będzie bronić 2600 punktów za triumf w Pekinie i WTA Finals oraz drugą rundę w Tokio. Dla porównania Sabalenka w tym czasie będzie bronić zaledwie 840 punktów za występ w dwóch pierwszych turniejach. Może się więc okazać, że ostatnie starty zadecydują o tym, która z pań zamknie 2024 rok jako liderka rankingu WTA.