Co za słowa o Świątek! Brzmi jak spełnienie marzeń. "Przerażające"

Iga Świątek (1. WTA) nie miała sobie równych w WTA Finals. Wygrała pewnie trzy spotkania fazy grupowej, a w półfinale pokonała Arynę Sabalenkę (2. WTA). To dało jej szansę na zamknięcie drugiego roku z rzędu na pozycji liderki zestawienia, którą wykorzystała w najlepszy możliwy sposób, rozbijając w decydującym starciu 6:1, 6:0 Jessicę Pegulę (5. WTA). Polka w drodze po trofeum w Cancun oddała rywalkom jedynie 20 gemów.

Ekspert pod wrażeniem gry Świątek. "Arsenał przerażających uderzeń"

Podziwu dla występu Świątek w WTA Finals nie krył dziennikarz "The Athletic" Matthew Futterman. "Sabalenka i Pegula, a także Coco Gauff, Ons Jabeur i Marketa Vondrousova padły ofiarą nowej i ulepszonej Świątek, spokojniejszej, mniej pospiesznej i bardziej cierpliwej zawodniczki z arsenałem uderzeń, które nagle stały się równie skuteczne, co przerażające" - podsumował wprost w swoim artykule.

Ekspert podsumował również cały sezon w wykonaniu naszej zawodniczki. Nie zapomniał oczywiście o US Open, gdzie 22-latka odpadła w czwartej rundzie, przegrywając z Jeleną Ostapenko (13. WTA). Po turnieju na Flushing Meadows Świątek straciła prowadzenie w rankingu WTA na rzecz Sabalenki. Białorusinka utrzymała się na szczycie jedynie przez osiem tygodni.

Znakomita wizja dla Świątek. Może królować w kobiecym tenisie przez długi czas

"Osiem tygodni później ostatni długi bekhend z rakiety Peguli, który wylądował na aucie, posłał Świątek z powrotem na szczyt. Skakała po korcie, wymachując pięściami w powietrzu, uśmiechając się szeroko. Świątek ze łzami w oczach ściskała dłoń swojego trenera Tomasza Wiktorowskiego oraz psycholog Darii Abramowicz, czyli dwóch osób, które są z nią prawie wszędzie" - skwitował.

Przy okazji Futterman wysnuł ciekawy wniosek, który jest zarazem niezbyt optymistyczną wizją dla rywalek Świątek. "Wszystko to stanowi przerażającą perspektywę dla każdej innej tenisistki – co jeśli pierwsze półtora roku Świątek na szczycie tenisowego świata było tylko nauką i treningiem przed tym, co nadejdzie? Nawet gdy we wrześniu straciła pozycję liderki rankingu, przyrzekła sobie, że następnym razem, gdy dotrze do pierwszego miejsca, zrobi wszystko inaczej. Jakby wiedziała, że jej spadek na pozycję nr 2 będzie tymczasowy" - zakończył.