Sceny na korcie. Tenisista oszalał. Nagle wrzask [WIDEO]

Gdy oczy całego tenisowego świata skupione są na ATP Finals, gdzie kończy się tegoroczna rywalizacja najlepszych tenisistów globu, ci niżej notowani walczą o ostatnie punkty w imprezach rangi ATP Challenger. W minionym tygodniu jeden z nich odbywał się w japońskim mieście Matsuyama.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz "Chrystusem" polskich trenerów. Cierpi

Tenisiście całkowicie puściły nerwy. Wyrzucił rakietę za płot

W ćwierćfinale tego turnieju doszło do konfrontacji Chorwata Duje Ajdukovicia (179. ATP) z Duńczykiem Augustem Holmgrenem (392. ATP), który w ostatnim czasie znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Przed zmaganiami na azjatyckiej ziemi wygrał ITF M25 w Harlingen, a podczas tej imprezy ograł znane nazwiska, jak Marc Polmans czy Jegor Gierasimow.

Holmgren w Matsuyamie radził sobie równie dobrze, czym doprowadzał rywala do szału, a Ajduković swoją frustrację uzewnętrznił już w końcówce pierwszego seta, gdy każda piłka decydowała o tym, kto go wygra. Przy stanie 5:5 niżej notowany Duńczyk miał break pointa. Rozwinęła się 22-uderzeniowa wymiana, którą ostatecznie przy siatce wygrał Holmgren, co oznaczało przełamanie. Zdenerwowany i wrzeszczący rywal postanowił... wyrzucić rakietę za płot! Naturalnie otrzymał ostrzeżenie. Całe szczęście, że był to mniejszy kort, którego nie okalają trybuny.

August Holmgren chwilę później wygrał pierwszego seta, a dwie godziny cały mecz wynikiem 7:5, 3:6, 7:6(5). W późniejszym etapie rywalizacji nie odnotowano podobnych incydentów z udziałem Ajdukovicia. Duńczyk awansował do półfinału, w którym uległ rozstawionemu z jedynką Taro Danielowi. Triumfatorem całej imprezy okazał się Włoch Luca Nardi.