Co za historia! Wygrała po dziewięciu latach. To był koszmar Radwańskiej

Dekadę temu Sabine Lisicki należała do szerokiej światowej czołówki, choć nigdy nie potrafiła wbić się do samej elity. W rankingu WTA najwyżej zajmowała 12. miejsce, a w turniejach wielkoszlemowych barierę ćwierćfinału przebrnęła jedynie na Wimbledonie, choć dokonała tego parokrotnie. Najbardziej zapamiętana zostanie edycja z 2013 roku, gdy dotarła do finału, ogrywając rundę wcześniej Agnieszkę Radwańską w dramatycznym boju zakończonym 9:7 w trzecim secie. W meczu o tytuł uległa Marion Bartoli 1:6, 4:6. Była pierwszą Niemką w finale singla Wimbledonu od 1999, kiedy ten etap rozgrywek osiągnęła Steffi Graff.

Niebywały sukces 34-letniej Sabine Lisicki. Czekała na to dziewięć lat

W kolejnych latach Niemce polskiego pochodzenia na grę na wysokim poziomie nie pozwalało zdrowie. W jej przypadku nie były to wyłącznie kontuzje, ale także mononukleoza. Istotnym wydarzeniem w jej karierze było również zerwanie więzadła krzyżowego w 2020 roku podczas turnieju w Linz. Przerwa w grze spowodowała znaczny spadek w rankingu - rok zakończyła w siódmej setce!

Sabine Lisicki, mimo że była już tenisistką 31-letnią po tak wielu perturbacjach zdrowotnych, postanowiła wrócić na kort. Ambicja pozwoliła jej wrócić do trzeciej setki rankingu, a w minionym tygodniu Niemka polskiego pochodzenia wygrała swój pierwszy turniej od dziewięciu lat. Okazała się najlepsza w Calgary w imprezie ITF W60. W finale pokonała wcześniejszą pogromczynię Urszuli Radwańskiej Stacey Fung 7:6(2), 6:7(5), 6:3. Mecz trwał dwie godziny i 40 minut.

"Pierwszy tytuł od operacji rekonstrukcji stawu kolanowego, która miała miejsce niemal dokładnie 3 lata temu. Szanse na to, że kiedykolwiek jeszcze zagram zawodowo w tenisa, były niewielkie, jednak minęło 19 miesięcy żmudnej rehabilitacji, treningów, wiary i oto jesteśmy. Zrobiliśmy to!" - napisała Sabine Lisicki w mediach społecznościowych.