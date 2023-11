Kibic zaszokował Djokovicia. Nie wahał się ani chwili [WIDEO]

Novak Djoković (1. ATP) na początek rywalizacji w fazie grupowej ATP Finals zmierzył się Holgerem Runem (10. ATP). Mecz z Duńczykiem, podobnie jak poprzednie starcia z tym rywalem, był bardzo wyrównany. Po trzygodzinnej walce ze zwycięstwa cieszył się Serb, który wygrał 7:6(4), 6:7(1), 6:3. Lider światowego rankingu odniósł tym samym 19. zwycięstwo w sezonie.

Djoković złożył nietypowy autograf. Spełnił marzenie kibica

Po meczu na profilu ATP Finals na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym Djoković rozdaje fanom autografy. W pewnym momencie do Serba podszedł kibic, który miał bardzo nietypową prośbę. "Podpiszesz mi się na klatce piersiowej?" - wypalił w kierunku tenisisty. Ten zgodził się bez zastanowienia i po podpisaniu piłki innemu fanowi spełnił tę prośbę. Później poklepał przyjaźnie mężczyznę po głowie, co wywołało ogromne zadowolenia, ale też zaskoczenie kibica.

Zwycięstwo nad Runem nie tylko przybliżyło Djokovicia do awansu do półfinału ATP Finals. Zapewniło mu również zakończenie roku na pozycji lidera rankingu ATP. - To wiele dla mnie znaczy. Widać było, że na korcie było wiele emocji. Czułem to. Bardzo chciałem wygrać dzisiejszy mecz, pozbyć się tej presji z moich barków. Wygrałem w Paryżu, co dało mi znacznie lepszą pozycję w rankingu i jadąc do Turynu wiedziałem, że muszę wygrać tylko jeden mecz. Wielki cel został osiągnięty, wszystko inne jest teraz bonusem - podsumował Serb.

W kolejnym meczu fazy grupowej ATP Finals Djoković zmierzy się z Jannikiem Sinnerem (4. ATP). Spotkanie Serba z Włochem odbędzie się we wtorek 14 listopada o godzinie 21:00.