Burza po słowach Radwańskiej o Świątek. Mąż już tego nie wytrzymał

Iga Świątek zrezygnowała z gry w reprezentacji Polski w finałach Billie Jean King Cup z prostego powodu. Chodziło o bliski odstęp czasowy imprezy w Sewilli z WTA Finals. Liderka światowego rankingu zmagania w Cancun zakończyła dopiero w nocy z poniedziałku 6 na wtorek 7 listopada, a polska drużyna pierwszy mecz rozegrała już w czwartek. Rezygnacja Świątek z gry w narodowych barwach spotkała się jednak z krytyką ze strony Agnieszki Radwańskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

Burza po słowach Radwańskiej o Świątek trwa. Do akcji musiał wkroczyć Celt

- To byłaby ogromna pomoc. Mogłaby nawet nie wystąpić, wspierając dziewczyny, czy też zagrać, ale na niższym poziomie, tylko po to, by wygrać. Mogłaby nie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, lecz tych najważniejszych - stwierdziła mistrzyni WTA Finals z 2015 roku w rozmowie z WP SportoweFakty. Radwańska nawiązała przy okazji do własnych występów w reprezentacji i dodała, że w wieku Świątek nie odpuszczała praktycznie żadnego startu.

Szczera opinia byłej wiceliderki światowego rankingu wywołała mieszane uczucia w środowisku tenisowym. Wśród głosów popierających punkt widzenia Radwańskiej pojawiały się też mniej przychylne opinie. "Agnieszka 'grała praktycznie wszystko' i skończyła karierę z powodu stałych kontuzji w wieku 29 lat" - napisał w mediach społecznościowych Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Celt apeluje o "trochę więcej spokoju". "Nie szukajmy sensacji"

Na krytyczne głosy postanowił teraz odpowiedzieć mąż byłej tenisistki, Dawid Celt. "Dla AR gra w reprezentacji była czymś oczywistym. Tutaj nikt nikomu nie zazdrości ani nikogo nie atakuje, a tym bardziej nie wywiera presji. To są decyzje IŚ. Wszyscy IŚ szanujemy i podziwiamy. Nie szukajmy sensacji. Zalecam troszkę więcej spokoju" - podsumował kapitan reprezentacji Polski w rozgrywkach BJK Cup.

Celt stanął tym samym w obronie żony i chciał załagodzić burzę, która rozpętała się w mediach społecznościowych. Wydaję się jednak, że emocjonalne reakcje fanów tenisa mogą nie ustać do momentu, w którym do słów Radwańskiej odniesie się sama Iga Świątek.