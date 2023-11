Z tym Świątek poradziła sobie znacznie lepiej, niż rywalki. Teraz zbiera pochwały

Za Igą Świątek (1. WTA) udany sezon. Polka drugi raz z rzędu rok kończy jako rakieta numer jeden. Prowadzenie w światowym rankingu WTA odzyskała po ośmiu tygodniach. W tym sezonie poza triumfem w WTA Finals sięgnęła również po m.in Roland Garros. Ponadto wygrała cztery inne turnieje singlowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Chanda Rubin chwali Igę Świątek. Amerykanka wskazała elementy, z którymi 22-latka poradziła sobie lepiej niż jej rywalki

Iga Świątek w finale turnieju WTA Finals pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę w niespełna godzinę, wygrywając 6:1, 6:0 i zebrała liczne gratulacje i pochwały za swoje osiągnięcie. Teraz sukces Polki skomentowała była szósta tenisistka świata - Chanda Rubin. 47-letnia Amerykanka wskazała elementy, z którymi 22-latka poradziła sobie lepiej niż jej rywalki oraz zdradziła, czym raszynianka zaimponowała jej. - Iga Świątek zaprezentowała wysoki poziom pomimo niesprzyjających warunków, z jakimi borykały się pozostałe zawodniczki w Cancun. Padało i było wietrznie - podkreśliła Rubin, cytowana przez tennisuptodate.com.

- Czasami wydawało się, że nie da się zapanować nad tą małą, żółtą piłeczką tenisową, a mimo to Świątek naciskała i grała swoje. Myślę, że to było dla mnie najbardziej imponujące. Z każdym meczem była coraz lepsza - powiedziała. Obfite opady deszczu czy porywisty wiatr nie zrobiły żadnego wrażenia na Polce.

22-latka podczas prestiżowego turnieju WTA Finals przegrała zaledwie 20 gemów, czym pobiła rekord Sereny Williams. To o 12 mniej niż w 2012 straciła Amerykanka. - W starciu z Jessie Pegulą grała niesamowicie - zakończyła Chanda Rubin.

Po finale Świątek skierowała kilka słów do rodziny oraz jej zespołu. - Chciałbym też podziękować mojemu zespołowi i mojej rodzinie, bo nieczęsto widzę na trybunach tatę. Dzięki za przybycie i wsparcie. Mieliśmy sporo wzlotów i upadków w tym sezonie, ale to trofeum jest dla was. Pracując wspólnie w ten sposób, z pewnością będzie ich więcej. Dziękuję - mówiła.