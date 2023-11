"Sabalenka naprawdę ją skrzywdziła". Tak, to o Świątek

Iga Świątek w poniedziałek wygrała WTA Finals, pokonując w finale 6:1, 6:0 Jessikę Pegulę. To była prawdziwa dominacja, dzięki której Polka wróciła na pozycję liderki światowego rankingu. Drugi rok z rzędu na pierwszym miejscu zakończy rok, mimo że według klasyfikacji punktowej Race nie była najlepszą zawodniczką tego sezonu.

Mouratoglou ocenił kobiecy sezon i Świątek. "Sabalenka naprawdę ją skrzywdziła"

7795 punktów zdobyła w tym sezonie WTA Tour 22-latka, co dało jej drugą lokatę za plecami Aryny Sabalenki. Białorusinka, która po US Open wskoczyła na pierwszego miejsce w rankingu WTA do Turnieju Mistrzyń, zgromadziła 8425 punktów. To był bezapelacyjnie jej najlepszy sezon w karierze. Wygrała Australian Open i w każdej pozostałej imprezie wielkoszlemowej docierała minimum do półfinału.

Miniony sezon kobiecej rywalizacji skomentował Patrick Mouratoglou, były szkoleniowiec Sereny Williams czy Simony Halep. - Iga po raz kolejny kończy rok jako numer 1 na świecie, więc możemy mówić o dominacji. Oczywiście między nią a innymi graczami jest mniej miejsca. W tym roku musimy zdać sobie sprawę, że Sabalenka wykonała niesamowitą robotę. Bardzo się poprawiła. Jest bardzo niebezpieczna i bardzo zagroziła Idze - powiedział Francuz cytowany przez portal Tennis Majors.

- Przegrała z Coco przed US Open. Oczywiście odegrało to pewną rolę, bo zraniło jej pewność siebie. Mam wrażenie, że Iga jest osobą, która ma wiele wątpliwości. Ale ona rozwiewa wątpliwości pracą, a praca przynosi zwycięstwa. Ale kiedy zaczyna się jej zagrażać, kiedy zaczyna być tłamszona, bardzo wpływa to na jej pewność siebie - podkreśla Mouratoglou. - Dlatego ten rok był trudniejszy, ponieważ Sabalenka naprawdę ją skrzywdziła. Trochę to zaszkodziło jej pewności siebie w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy tak dominowała - podsumował.

Francuski trener tenisa na koniec bardzo docenił pracowitość oraz profesjonalizm Polki, która w pełni oddaje się tenisowi, choć jeszcze raz podkreślił, że dystans między nią a resztą stawki się zmniejszył, co zwiastuje ekscytującą walkę w przyszłym roku.