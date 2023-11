Hurkacz zagra w ATP Finals? Są kluczowe wieści

Hubert Hurkacz (11. ATP) do samego końca utrzymywał się w walce o przepustkę do ATP Finals. W październiku wygrał prestiżowy turniej ATP 1000 w Szanghaju, a pod koniec miesiąca dotarł do finału rywalizacji w Bazylei. O braku awansu zadecydowała ćwierćfinałowa porażka w Paryżu z Grigorem Dimitrowem (14. ATP), ale Polak był pierwszym zawodnikiem rezerwowym w Turynie.

Tuż przed startem rywalizacji pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych Stefanosa Tsitsipasa (6. ATP). Grek nie ukończył piątkowego treningu, schodząc z kortu po kilku minutach. Sytuacja powtórzyła się też w sobotę. "Grek zatrzymał się po kilku uderzeniach i został zmuszony do wcześniejszego opuszczenia kortu" - podsumowano na portalu Tennisworldusa.org. Doniesienia te od razu ruszyły spekulację czy Tsitsipas będzie w stanie wziąć udział w turnieju.

Najnowsze informacje na temat stanu zdrowia greckiego tenisisty przekazał dziennikarz Sky Sport Stefano Meloccaro. Niestety nie wynika z nich, żeby Hurkacz miała zająć miejsce Tsitsipasa. "Potwierdzam, że mówimy o prawym łokciu, który był już operowany dwa lata temu. Nie sądzę jednak, aby mogło to skłonić go do tego, aby nie wyszedł na kort przeciwko Sinnerowi, znając również temperament greckiego tenisisty. Nie ma żadnych przesłanek w tym zakresie, więc zobaczymy" - zapewnił w rozmowie z portalem oasport.it.

Tsitsipas pierwszy mecz w ATP Finals ma rozegrać już w niedzielę 12 listopada. W meczu otwarcia rywalizacji w Turynie ma się zmierzyć z Włochem Jannikiem Sinnerem (4. ATP). Początek tego starcia zaplanowano na godzinę 14:30.