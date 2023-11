Sukces polskiego tenisisty! Świetne zwycięstwo. Brawo, brawo

Jan Zieliński (21. ATP) i Hugo Nys (20. ATP) rywalizowali od minionego poniedziałku w turnieju ATP 250 w Metz. Polsko-monakijski duet rozpoczął zmagania od wygranej 6:3, 6:7, 10:1 z holendersko-meksykańską parą Sander Arends (94. ATP) - Miguel Angel Reyes-Varela (80. ATP). Przez ćwierćfinał Zieliński i Nys przeszli walkowerem, a w półfinale ograli 6:7, 6:2, 10:2 francuską parę Sadio Doumbia (35. ATP) - Fabien Reboul (37. ATP). O tytuł w Metz walczyli przeciwko Niemcom: Constantinowi Frantzenowi (69. ATP) i Hendrikowi Jebensowi (68. ATP). Faworytami byli Polak i Monakijczyk.

Polak wygrywa trzeci raz z rzędu w Metz. Zwycięstwo w dwóch setach

Finał w Metz był niezwykle wyrównany. Zieliński i Nys przez długi czas nie mieli okazji do przełamania rywali. W szóstym gemie Niemcy mieli dwa break pointy, ale nie zdołali ich wykorzystać. W dziewiątym gemie polsko-monakijski duet wykorzystał pierwszą możliwą okazję do przełamania i wygrał seta 6:4. Drugi set zaczął się znakomicie dla Zielińskiego i Nysa, bo już w pierwszym gemie mieli dwa break pointy i jeden z nich wykorzystali. Frantzen i Jebens nie mieli żadnej okazji do przełamania w decydującej partii. Drugi set też zakończył się wynikiem 6:4 dla duetu Zieliński-Nys, który mógł świętować wygranie turnieju.

To trzecia edycja z rzędu, w której Zieliński wygrywa turniej ATP 250 w Metz. W 2021 roku jego deblowym partnerem był Hubert Hurkacz, a w finale Polacy ograli 7:5, 6:3 monakijsko-francuski duet, który tworzył... Hugo Nys i Arthur Rinderknech. W 2022 roku Zieliński grał już w duecie z Nysem i tam w finale wygrał 7:6, 6:4 z Lloydem Glasspoolem z Wielkiej Brytanii i Harrim Heliovaarą z Finlandii. Warto dodać, że duet Nys-Zieliński dotarł w tym roku do finału Australian Open i wygrał Mastersa w Rzymie (7:5, 6:1 z holenderską parą Robin Haase - Botic van de Zandschulp).

Dzięki wygranej w Metz Zieliński i Nys są pewni tego, że zakończą sezon w czołowej dziesiątce - obecnie są na dziewiątym miejscu z 3937 punktami z bilansem 27-25. To nie wystarczyło jednak do kwalifikacji do ATP Finals w Turynie, gdzie rywalizuje siedem najlepszych duetów.

Polak i Monakijczyk są drugą rezerwową parą, po Nathanielu Lammonsie i Jacksonie Withrowie ze Stanów Zjednoczonych. W zeszłym roku tytuł wywalczyli Rajeev Ram (USA) i Joe Salisbury (Anglia), którzy w finale wygrali 7:6, 6:4 z chorwackim duetem Nikola Mektić - Mate Pavić.