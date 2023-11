Hurkacz jednak zagra w ATP Finals? Sensacyjny scenariusz jest możliwy

Hubert Hurkacz walczył jak lew, ale ostatecznie się nie udało. Porażka 1:6, 6:4, 4:6 z Grigorem Dimitrovem zamknęła mu drzwi do ATP Finals. W turnieju finałowym wezmą udział Novak Djoković, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew, Andriej Rubłow i Alexander Zverev.

Stefanos Tsitsipas ma problemy. Szansa dla Huberta Hurkacza?

Polski tenisista jest jednak pierwszym rezerwowym, co oznacza, że jeśli któryś z zawodników wycofa się z rywalizacji jeszcze przed jej startem, Polak wskoczy do stawki. I choć wydaje się to scenariuszem nierealnym, to jednak całkiem możliwym. Jak przekazał bowiem portal Tennisworldusa.org, w piątek treningu nie dokończył Stefanos Tsitsipas, który po kilku minutach zszedł z kortu.

"Tsitsipas trenował z Niemcem Alexandrem Zverevem, ale został zmuszony do wcześniejszego przerwania treningu. Obaj przeprowadzili kilka wymian, ale jak możemy zobaczyć na filmie, Grek zatrzymał się po kilku uderzeniach i został zmuszony do wcześniejszego opuszczenia kortu" - czytamy.

Póki co ani grecki tenisista, ani jego sztab nie odnieśli się do tego zdarzenia. Nie wiadomo, czy uraz był poważny, czy było to wyłącznie działanie prewencyjne. Jeśli okaże się jednak to groźniejszą kontuzją, Tsitsipas najpewniej wycofa się z rywalizacji.

Na podjęcie decyzji Tsitsipas nie ma zbyt wiele czasu. Już w niedzielę 12 listopada ma zmierzyć się z Jannikiem Sinnerem w pierwszym spotkaniu w grupie A. Tego dnia odbędą się pierwsze mecze turnieju. Finał zaplanowano z kolei na niedzielę 19 listopada.