Linette stoczyła prawdziwy bój. Pierwszy set trwał 80 minut

Polskie tenisistki fatalnie rozpoczęły zmagania w finałach Billie Jean King Cup. Czwartkowe mecze z Kanadą? Trzy porażki. Pierwszy mecz w rywalizacji z Hiszpanią? Przegrana Katarzyny Kawy (207. WTA) z Rebeką Masarovą (65. WTA) 6:2, 3:6, 2:6. Chociaż już po meczu z Kanadą było wiadome, że Polki nie mają szans na awans do dalszej fazy, to dalej było wyczekiwanie, żeby zapisać wreszcie wygraną na koncie po czterech kolejnych porażkach. Jak się okazało, pozostaje dalej czekać po meczu Magdy Linette (24. WTA).

Rywalką Magdy Linette była Sara Sorribes Tormo (50. WTA), która dotychczas trzykrotnie ogrywała polską tenisistkę w trzech meczach. Dwa z tamtych spotkań były wyjątkowo zacięte i kończyły się w trzech setach, a za to ich ostatnia rywalizacja z października 2020 roku to gładka wygrana Hiszpanki 6:1, 6:3.

Magda Linette przegrała w tenisowym maratonie z Sarą Sorribes Tormo

Początek rywalizacji zwiastował, że to będzie kolejne wyrównane spotkanie. Pierwsze dwa gemy to utrzymanie serwisu u obu pań, a następnych sześć? Wzajemne przełamania. Żadna z tenisistek nie potrafiła wykorzystać przewagi własnego podania i nie sposób było wyrokować przy 4:4, jak zakończy się ten set. A zakończył się tie-breakiem, bo na 20 rozegranych punktów 16 skończyło się wygraną serwującej. Magia tenisa.

A w tie-breaku niesiona dopingiem swoich kibiców Sorribes Tormo biegała do każdej możliwej piłki, czym wymuszała błędy Linette, co po 80 minutach dało jej wygraną w pierwszym secie 7:6(7-5).

Drugi set to podobny maraton do pierwszego. Gem otwierający? 14 minut i przełamanie na korzyść polskiej tenisistki. Po chwili jednak Sorribes Tormo odwdzięczyła się tym samym i do stanu po 3:3 było jeszcze po jednym przełamaniu z obu stron. Hiszpanka biegała po korcie do każdej możliwej piłki, co sprawiało, że całe spotkanie przypominało maraton w niemalże każdym gemie. Niestety od tego momentu w kluczowych wymianach górą była Sorribes Tormo. Przy stanie 4:3 wykorzystała czwartego break pointa, wygrała gema i po chwili cały mecz 7:6(7-5), 6:3.

Tym sposobem Polska nie wygrała ani jednego meczu w tym turnieju. Po porażce z Kanadą 0:3, stan rywalizacji z Hiszpankami to 0:2. Na zakończenie zmagań z tenisistkami z Półwyspu Iberyjskiego w deblu zmierzą się duety Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa oraz Marina Bassols / Cristina Bucsa.