Polka wkurzyła się po meczu. Ma pretensję do sztabu. Tego było za dużo

Polskie tenisistki fatalnie rozpoczęły finały Billie Jean King Cup w Sewilli. Już w pierwszej konfrontacji z Kanadą przegrały 0:3 i szybciutko straciły szanse na wyjście z grupy. Jako pierwsza w naszej ekipie zaprezentowała się Magdalena Fręch (63. WTA) i chyba rozczarowała najbardziej. Przegrała z zaledwie 18-letnią zawodniczą z trzeciej setki rankingu Mariną Stakusić (258. WTA), choć w pewnym momencie wygrywała 6:4, 4:2. Nagle jednak jej gra się posypała. Po meczu wyjaśniła dlaczego.

Zawrzało w BJK Cup. Fręch uderza w sztab reprezentacji Polski. "Czasami widzimy lepiej"

Powód wydaje się bardzo niepokojący. W rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty Fręch otwarcie skrytykowała sztab reprezentacji, z którym współpraca zupełnie się jej nie układała. - W trakcie spotkania dostawałam od teamu bardzo dużo informacji, które także miały wpływ na to, że zupełnie się pogubiłam. Z perspektywy czasu uważam, że nie było to potrzebne aż w takim stopniu - zarzuciła 25-latka.

Za każdym razem, gdy tenisistka schodziła na przerwę, rozmawiała z kapitanem reprezentacji Dawidem Celtem. Okazuje się, że z instrukcjami włączały się także inne osoby, co wcale nie pomagało. Wręcz przeciwnie. - Czasami na korcie widzimy coś lepiej i mamy inne odczucie niż trener. W czwartek dostawałam rady od kilku osób, a informacji było naprawdę dużo. Słyszałam to, a efekt był taki, że w ważnych momentach wahałam się, jaką decyzję podjąć. Kalkulowałam, czy kierować się własnym przeczuciem, czy może jednak tym, co ustaliliśmy podczas przerwy. Pojawiał się wewnętrzny głos, zawahanie, a to potem przekładało się na błędy - wyznała Fręch.

Linette broni Celta, ale rozumie Fręch. "Miała trudniej"

Dawida Celta broni z kolei Magda Linette (24. WTA), która nie uważa, by dostawała za dużo informacji. - Może mam inną perspektywę niż Magda Fręch, bo z Dawidem znam się tak naprawdę od kiedy byłam dzieckiem. Dodatkowo przez jakiś czas wspólnie trenowaliśmy, więc pewnie było mi łatwiej. Magda miała trudniej, bo ma swojego trenera. Ja rozumiem się z Dawidem bardzo dobrze - tłumaczyła poznanianka, która również przegrała, tyle że z Leylah Fernandez (35. WTA) 2:6, 3:6.

Polkom w BJK Cup pozostała walka o drugie miejsce w grupie z Hiszpankami. Tym razem Fręch nie wystąpi w żadnym meczu. W jej miejsce do gry z Rebeką Masarovą (65. WTA) wyszła Katarzyna Kawa (207. WTA).