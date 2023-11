Rywalka Igi Świątek wraca do gry. Jest potwierdzenie. To była numer 1

To już pewne. Wkrótce najlepsza tenisistka świata Iga Świątek może mieć kolejną wielką rywalkę w walce o triumfy w największych tenisowych imprezach. Organizatorzy jednego z turniejów ogłosili, że wystąpi w nim była numer jeden światowego rankingu i czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych - Japonka Naomi Osaka. Jeśli wróci do wielkiej formy, to jej mecze z Polką mogą być pasjonujące.

