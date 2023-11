Potężny cios dla byłej rywalki Świątek. Kolejny problem

W październiku ubiegłego roku Simona Halep została tymczasowo zawieszona po pozytywnym wyniku testu antydopingowego. W jej organizmie wykryto zakazaną substancję - roksadustat. Rumuńska tenisistka twierdziła, że nigdy świadomie nie zażywała środków dopingujących, a substancja pochodziła ze skażonych suplementów diety dostarczanych przez producenta.

Duży cios dla Simony Halep. Straci ważnego sponsora

We wrześniu tego roku była liderka światowego rankingu kobiet decyzją Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa (ITIA) została zawieszona do 2026 roku. Halep w dalszym ciągu utrzymuje, że jest niewinna i złożyła apelację.

Od Rumunki odwracają się też sponsorzy. Według zagranicznych mediów firma Hublot rozstanie się z byłym numerem jeden światowego tenisa. Rumuńska tenisistka miała już zniknąć z listy partnerów szwajcarskiej firmy, zajmującej się produkcją luksusowych zegarków. Robi to już od 1980 roku. Firma ma kilka znaczących partnerów ze świata sportu. Są to bowiem Novak Djoković, Karolina Pliskova, Elina Switolina i Borna Corić.

Halep jeszcze nie potwierdziła oficjalnie zakończenia współpracy z firmą Hublot. Wręcz przeciwnie, niedawno opublikowała na Instagramie relację z zegarkiem, który otrzymała od firmy Hublot. Na zegarku widniał wygrawerowany napis: "Gratulacje z okazji twojego numeru 1 na liście rankingowej".

Halep ma na swoim koncie dwa tytuły wielkoszlemowe - French Open 2018 i Wimbledon w 2019. W latach 2017 oraz 2019 kończyła sezon jako numer jeden na świecie.

- Przypadkowe dostanie się do organizmu wykrytego u Simony Halep roksadustatu jest mocno wątpliwe - mówi Sport.pl dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) Michał Rynkowski. Jak dodaje, ze względu na charakter substancji dającej efekt podobny do EPO, słynnej tenisistce grożą poważne konsekwencje. - Standardowa kara w tym wypadku to czteroletnia dyskwalifikacja - mówił Michał Rynkowski w rozmowie z Agnieszką Niedziałek, dziennikarką Sport.pl.