Dramatyczny występ Linette w BJK Cup. Niestety. Koniec marzeń

Polki nie rozpoczęły najlepiej turnieju Billie Jean King Cup. Najpierw czekała je rywalizacja z Kanadyjkami. W pierwszym czwartkowym meczu Magdalena Fręch (63. WTA) przegrała 6:4, 5:7, 3:6 z niżej notowaną Mariną Stakusić (258. WTA). Następnie na kort wyszła Magda Linette (24. WTA), która zmierzyła się z Leylah Fernandez (35. WTA).

Magda Linette również nie dała rady. Leylah Fernandez pokonała Polkę

Polka słabo rozpoczęła to spotkanie i szybko została dwukrotnie przełamana. W czwartym gemie odpowiedziała rywalce tym samym, ale nie wykorzystała szansy na zbliżenie się do niej, ponieważ niedługo później Kanadyjka ponownie wygrała gema przy podaniu Linette. Fernandez radziła sobie zdecydowanie lepiej i pewnie dążyła do zwycięstwa w pierwszym secie. Finalnie wygrała go 6:2.

Na początku drugiej partii Linette znów rozczarowywała. Nie radziła sobie z zagraniami rywalki i sama popełniała sporo błędów. W efekcie została przełamana już w pierwszym gemie. Nie zamierzała jednak się poddawać i w dalszej części meczu spisywała się nieco lepiej. Tym samym spotkanie nieco się wyrównało. Nie wystarczyło to na dobrze dysponowaną Fernandez. Później Polka popełniła także więcej błędów i nie radziła sobie z podaniami rywalki. Była tym wyraźnie sfrustrowana, a Kanadyjka spokojnie zbliżała się do zwycięstwa w tym spotkaniu. Linette nie zdołała ostatecznie odrobić straty i w ostatnim gemie ponownie została przełamana. Tym samym przegrała drugiego seta 3:6, a cały mecz 2:6, 3:6.

Polki przegrywają z Kanadą 0:2 i nie mają już szans na awans do półfinału. W czwartek będziemy jeszcze świadkami starcia deblistek. Gabriela Dabrowski (8. WTA debel) i Leylah Fernandez (20. WTA) zmierzą się z Weroniką Falkowską (93. WTA) i Katarzyną Kawą (118. WTA). Następnie Polki czeka jeszcze rywalizacja z Hiszpankami.