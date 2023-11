Dramat Fręch w BJK Cup. Dzieli je aż 195 miejsc w rankingu

Reprezentacja Polski zainaugurowała zmagania w fazie grupowej tenisowego turnieju Billie Jean King Cup w Sewilli. Na początek nasze tenisistki mierzą się z Kanadą. Pierwsza do gry przystąpiła Magdalena Fręch (63. WTA). W spotkaniu z Mariną Stakusić (258. WTA) nieoczekiwanie musiała sporo się namęczyć. Na korcie spędziła niecałe trzy godziny i sensacyjnie przegrała 6:4, 5:7, 3:6.

Dobre otwarcie Magdaleny Fręch i niespodziewane kłopoty. Polka rozczarowała w BJK Cup

Fręch weszła w mecz wręcz rewelacyjnie. Już w trzecim gemie przełamała rywalkę, wykorzystując trzeci breakpoint. Później wygrała również trzy kolejne gemy i wyszła na prowadzenie 5:1. Wówczas pojawiły się nieoczekiwane kłopoty. Stakusić przy własnym serwisie wygrała do zera, a później znakomicie broniła się przed serwami Polki. Choć Fręch miała dwie piłki setowe, żadnej nie wykorzystała. W konsekwencji Kanadyjka doprowadziła do równowagi i przy pierwszej okazji przełamała. Stakusić zwyciężyła kolejnego gema i zmniejszyła straty do 4:5. Wtedy 25-latka z Łodzi ponownie pokazała klasę. Wygrała do 15, a całą partię zakończyła asem serwisowym.

Początek drugiego seta był bardziej wyrównany. Obie zawodniczki zgodnie wygrały dwukrotnie przy własnym serwisie. Wtedy inicjatywę ponownie przejęła Polka. Przy podaniu rywalki wygrała do 15, przełamując efektownym returnem. Wypracowaną przewagę mogła jednak szybko zaprzepaścić. Stakusić była bliska wyrównania, ale nie potrafiła wykorzystać czterech breakpointów. Fręch ofiarnie się broniła, aż w końcu sama zyskała przewagę i po potwornie długiej walce skończyła gema i wyszła na 4:2.

Trudne chwile Fręch. Polska przegrywa z Kanadą

Wydawało się, że wyjście z tak trudnej sytuacji doda naszej tenisistce skrzydeł. Niestety przegrała dwa kolejne punkty i zrobiło się 4:4. Szczególnie bolesna była porażka do zera przy własnym serwisie. 18-latka z Kanady poczynała sobie coraz lepiej. Kolejnego gema zakończyła efektownym skrótem i objęła prowadzenie. Po chwili miała nawet piłkę setową, ale Fręch ponownie się wybroniła. Na nic się to jednak zdało, bo w kolejnych dwóch gemach była już bezradna i przegrała 5:7.

Koszmar Fręch ciągnął się również na początku trzeciej odsłony. Polka prowadziła przy serwisie rywalki już 40:0, by pozwolić jej odrobić straty. Mimo czterech breakpointów przegrała, a po chwili sama została przełamana. Stakusić przy prowadzeniu 3:0 ponownie sprawiła 25-latce masę problemów. Nie wykorzystała jednak braekpointa i Fręch złapała kontakt, odrabiając na 3:1. Jeszcze bardziej nerwowo zrobiło się w szóstym gemie. Polka wybroniła dwa breakpointy i nadal pozostawała w grze. Później pojawiła się nadzieja na odwrócenie losów meczu. Sama przełamała i była o krok od wyrównania. Problem w tym, że Stakusić wygrała przy serwisie Fręch, a za chwile decydujący gem i całą partię 6:3.

Kanada objęła prowadzenie 1:0. O wyrównanie dla naszej ekipy powalczy jeszcze w czwartek wieczorem Magda Linette (24. WTA). Jej rywalką będzie Leylah Fernandez (35. WTA). Następnie na korcie pojawi się nasz debel Weronika Falkowska i Katarzyna Kawa, który zmierzy się z Gabrielą Dobrowolski i Leylah Fernandez.