Switolina mówi wprost, co myśli o grze z Rosjankami

W marcu ubiegłego roku Elina Switolina musiała zrezygnować z udziału w turniejach, ponieważ spodziewała się dziecka. W październiku urodziła córkę, a zaledwie kilka miesięcy później wróciła na kort. I to w bardzo dobrym stylu. Najpierw wygrała turniej WTA 250 w Strasburgu, a następnie awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa oraz półfinału Wimbledonu. W tym turnieju wyeliminowała między innymi Igę Świątek.

Elina Switolina wypowiedziała się na temat rywalizacji z Rosjanami

Switolina jest Ukrainką i bardzo odczuwa trwającą w jej kraju wojnę. W niektórych miastach wciąż przebywają jej krewni. Mimo to zdecydowała się na powrót do gry. W rozmowie z "Daily Mail" powiedziała, że starcia z rosyjskimi tenisistkami są dla niej szczególne.

- Nadal nie jest to łatwe, wciąż wiele się dzieje, zarówno na boisku, jak i poza nim. Bycie częścią szatni i stawianie czoła im wymaga z mojej strony dużo energii, ponieważ czuję, że reprezentują ich kraj, a ja reprezentuję swój. W pewnym sensie można odnieść wrażenie, że to trochę wojna. Jest jasne i oczywiste, że to nie jest wojna, ale w tej prawdziwej wojnie toczą się różne rodzaje bitew, więc za każdym razem, gdy wychodzę na kort, żeby się z nimi zmierzyć, to dla mnie wielka motywacja. Mam też świadomość, ile osób na Ukrainie to ogląda, czuję tę odpowiedzialność. To pochłania dużo energii. Uważam, że presja jest przywilejem. Wychodzę tam i walczę, jakbym była ukraińskim żołnierzem - powiedziała.

We wrześniu Ukrainka zapowiedziała, że z powodu problemów zdrowotnych robi sobie przerwę. Zamierza wykorzystać ten czas i wrócić do Ukrainy, aby odwiedzić jej babcię, która przebywa aktualnie w Odessie. Planuje także udać się do Kijowa. - Mam wiele zaplanowanych rzeczy na tę wizytę. Mam zamiar zobaczyć się z babcią i innymi członkami mojej rodziny, co bardzo mnie cieszy. Z moją babcią wszystko wydaje się w porządku, ale Odessa jest dziś bardzo niebezpiecznym miejscem. Poczułam potrzebę powrotu do rodzinnego kraju. Tęskniłam za rodziną i kulturą - dodała.

Switolina regularnie stara się wspierać swoich rodaków. Założyła fundację Elina Svitolina Foundation, której celem jest zbieranie pieniędzy dla dzieci, które ucierpiały przez wojnę. We wrześniu dzięki działaniom fundacji zorganizowała w Polsce obóz sportowy dla uzdolnionej młodzieży.