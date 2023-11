Koniec sezonu jak z koszmaru. Szok! To była piłka meczowa [WIDEO]

Panie w poniedziałek zakończyły sezon finałem WTA Finals, w którym zwyciężyła Iga Świątek, ale wciąż trwają zmagania mężczyzn, które zwieńczy ATP Finals, startujące w niedzielę. Przed tym jednak odbywają się turnieje ATP 250 w Sofii oraz Metz.

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Kłos krytycznie po meczu z Jastrzębskim Węglem: Gra po naszej stronie była strasznie szarpana

Koniec sezonu jak z koszmaru dla Wawrinki. I to w takiej chwili. Nieprawdopodobny pech

Do Francji, aby podreperować swoje 53. miejsce w rankingu mężczyzn, udał się Stan Wawrinka. 38-letni Szwajcar w pierwszym meczu łatwo uporał się z Bernabe Zapatą Mirallesem (81. ATP) 6:0, 6:2, a w następnym meczu musiał zmierzyć się z Lucą van Assche (70. ATP). 19-letnim talentem gospodarzy. Spotkanie układało się jednak po myśli trzykrotnego triumfatora wielkoszlemowego. Wygrał pierwszego seta 6:3. W drugiej partii po obustronnym przełamaniu byliśmy świadkami tiebreak. W nim przewagę zyskał Wawrinka, który wyszedł na prowadzenie 6:5 i miał piłkę meczową przy swoim serwisie.

Wawrinka otrzymał return ze strony rywala i odbił forehandem. W tym momencie jego prawa stopa podwinęła się, a kostką nienaturalnie wykręciła. Szwajcar stracił równowagę, a chwilę później upadł na kort. Naturalnie przegrał ten punkt, ale co gorsza, nie był w stanie kontynuować gry. Wrócił na kort i próbował to zrobić, gdyż do zwycięstwa brakowało mu tylko dwóch punktów, ale wszystkie pozostałe akcje wygrał van Assche, co doprowadziło do trzeciego seta. Wtedy Wawrinka poddał mecz. Nieprawdopodobny pech trzykrotnego triumfatora wielkoszlemowego.

38-letni Szwajcar ma za sobą masę urazów, które w dużej mierze dokuczały mu w ostatnim czasie, przez co nie prezentuje już takiej formy, jak kilka lat temu. Swój ostatni finał turnieju rangi ATP rozegrał w 2019 roku. W Antwerpii przegrał wówczas z Andym Murrayem. W tym sezonie Wawrinka zagrał w 53 meczach, z czego 29 wygrał. Ostatni raz taką liczbę spotkań był w stanie rozegrać właśnie cztery lata temu.