"Zmora Federera" kończy karierę. Jedna z największych sensacji ostatnich lat

US Open 2018 John Millman zapamięta na całe życie. To wtedy, już jako 29-latek, przedstawił się tenisowemu światu. Już w drugiej rundzie sprawił sporą niespodziankę, ogrywając w czterech setach rozstawionego z 14. Fabio Fogniniego, lecz nie zamierzał się zatrzymywać.

"Zmora Federera" kończy karierę. Cóż to były za batalie!

W następnym meczu rozprawił się z Michaiłem Kukuszkinem, a to oznaczało, że dostąpi zaszczytu zagrania na największym tenisowym korcie świata Arthur Ashe Stadium, a jego rywalem będzie Roger Federer. Szwajcar był wówczas drugim zawodnikiem rankingu ATP. Kilka miesięcy wcześniej wygrał Australian Open. Millman miał być dla Federera tylko przystawką, a tenisowy świat już ostrzył sobie zęby na jego pojedynek z Novakiem Djokoviciem w ćwierćfinale.

Wszystko się pod to układało, Szwajcar wygrał pierwszego seta 6:3, a w drugim prowadził z przewagą przełamania. Ale Australijczyk okazał się niezłomny i nie zwątpił. Mimo prowadzenia dwóch piłkach setowych przy swoim podaniu Federer został przełamany. W kolejnym jego gemie serwisowym nastąpiła kopia tej sytuacji - znów prowadził 40:15, ale nie domknął gema. Millman wyrównał, a publiczność na Arthur Ashe Stadium wiedziała, że teraz zacznie się widowisko. I tak rzeczywiście się stało, a apogeum emocji miało miejsce w tiebreakach trzeciego i czwartego seta. Pierwszy z nich rozstrzygnął się do 7, drugi do 3 - oba na korzyść 29-letniego wówczas Johna Millmana, który wcześniej - ani też później - nie przebrnął nawet przez trzecią rundę turnieju wielkoszlemowego. Jego przygodę z Nowym Jorkiem zakończył później Novak Djoković. Dla Australijczyka było to też jedyne zwycięstwo nad zawodnikiem z czołowej dziesiątki rankingu ATP.

34-latek dramatyczny mecz z Rogerem Federerem rozegrał również w trzeciej rundzie Australian Open w 2020 roku. Po ponad czterogodzinnym boju o losach awansu zadecydował supertiebreak piątego seta. Millman prowadził w nim już 8:4, ale wówczas wizja zwycięstwa przed własną publicznością całkowicie go sparaliżowała. Szwajcar triumfował w całym meczu, wygrywając sześć punktów z rzędu.

Australijski tenisista w tym samym roku zdobył swój pierwszy i jedyny singlowy tytuł ATP Tour. Dokonał tego w Astanie, dzięki czemu zakończył rok na 38. pozycji w rankingu - najwyżej sklasyfikowany był na 33. miejscu, naturalnie świeżo po wspomnianym US Open, ale od tego czasu zalicza regularny zjazd, również spowodowany problemami zdrowotnymi.

W czwartek John Millman ogłosił, że podczas australijskiego lata na początku sezonu 2024 zakończy tenisową karierę, a jego ostatnim turniejem będzie Australian Open. Obecnie jest zawodnikiem nr 436 na świecie, więc do gry w Melbourne będzie potrzebował dzikiej karty. "Wszystko co dobre szybko się kończy. Po zbliżającym się Australijskim Lecie odchodzę od zawodowego tenisa. Jestem niesamowicie wdzięczny za całe wsparcie, jakie otrzymałem przez całą moją karierę. To była ekscytująca przejażdżka, dzięki której mogłem spełnić marzenie, które miałem jako dziecko" - napisał tenisista na X (dawniej Twitter), gdzie jest aktywny i komentuje zmagania swoich kolegów.