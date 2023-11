Co za fart! Polak awansował do półfinału ważnego turnieju ATP

Kończący się sezon przyniósł wiele udanych występów w wykonaniu Jana Zielińskiego i Hugo Nysa. Polsko-monakijski duet przez długi czasu utrzymywał się w walce o udział w ATP Finals, osiągając między innymi w ostatnim czasie finał turnieju w Bazylei. Niestety późniejsza porażka w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Paryżu przekreśliła ich szanse na udział w zmaganiach w Turynie.

Zieliński i Nys w półfinale w Metz. Rywale oddali mecz walkowerem

Obecnie Zieliński i Nys biorą udział w turnieju ATP 250 we francuskim Metz, czyli ostatnim obok rywalizacji w Sofii przystanku przed finałami sezonu. Rozstawieni z "jedynką" Polak i Monakijczyk w pierwszej rundzie pokonali po trzysetowym pojedynku 6:3, 6:7(4), 10-1 holendersko-meksykańską parę Sander Arends/Miguel Angel Reyes-Varela.

W ćwierćfinale mieli zmierzyć się z Włochem Fabio Fogninim i Francuzem Pierrem-Huguesem Herbertem. Do tego meczu jednak nie dojdzie, a wszystko przez walkower rywali. Powodem decyzji Włocha i Francuza jest fakt, że obaj awansowali do ćwierćfinału singla. Tym samym Zieliński i Nys awansowali bez gry do półfinału. Tam zmierzą się z grającym z "czwórką" duetem gospodarzy, a konkretnie z Sadio Doumbią i Fabienem Reboulem. Mecz ten odbędzie się w piątek 10 listopada.

Polak i Monakijczyk kończący się sezon z pewnością mogą zaliczyć do udanych. W styczniu osiągnęli największy jak do tej pory sukces, awansując do finału Austalian Open. Tam musieli niestety uznać wyższość Australijczyków Rinkyego Hijikaty i Jasona Kublera. W maju dotarli z kolei do finału prestiżowego turnieju ATP 1000 w Rzymie, gdzie tym samem odnieśli zwycięstwo. Zieliński i Nys pokonali 7:5, 6:1 holenderską parę Robin Haase/Botic van de Zandschulp, sięgając po trzecie wspólne trofeum.