Linette została liderką reprezentacji Polski. Jasny apel. "Chcę zmienić narrację"

Początek sezonu był znakomity w wykonaniu Magdy Linette (24. WTA). 31-latka awansowała do półfinału Australian Open, notując najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Dalsza część sezonu nie była już tak udana dla naszej zawodniczki, na co wpływ miały przede wszystkim problemy zdrowotne. Te mają już być za nią, co napawa optymizmem przed rywalizacją w Billie Jean King Cup Finals.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent opuścił Legię Warszawa. Były trener ujawnia kulisy

Linette zapowiada walkę podczas finałów BJK Cup. Jasny apel do kibiców

- Po Wimbledonie zrobiłam sobie dłuższą przerwę i wszystko wygląda coraz lepiej. Jest ogromny progres, moi fizjoterapeuci znaleźli już chyba sposób na ten uraz. Pierwszy raz od roku czuję się naprawdę bardzo dobrze - zapewniła w rozmowie z WP SportoweFakty.

Linette odniosła się również do finałów BJK Cup w Sewilli, gdzie ponownie będzie liderką reprezentacji Polski. Jak stwierdziła, gra w narodowych barwach jest dla niej ogromną mobilizacją, podobnie jak dla innych zawodniczek. - Czuję się fantastycznie, bo uwielbiam grać w reprezentacji Polski. Chciałabym przy okazji zmienić narrację. Wiadomo, jak wygląda kalendarz i że nie każdy może zagrać w tym turnieju. Wypadałoby tym bardziej docenić dziewczyny, że przeciągają sezon i robią wszystko, żeby reprezentować nasz kraj - stwierdziła wprost.

- Celem jest wyjście z grupy, na co mamy szanse. Magda Fręch pokazuje bardzo solidny tenis i będzie groźna dla wszystkich. Ja czuję się dobrze, grając w kadrze, mając cały team za sobą, to daje mi zawsze dodatkowej energii. Z moimi rywalkami już grałam, wygrywałam, wiem, jak to się robi. Mamy dobrą ekipę, fajnie, że w tak newralgicznym momencie sezonu udało nam się zebrać naprawdę dobry skład - podsumowała Linette.

Finały Billie Jean King Cup zaplanowano w dniach 7-12 listopada. Polskę w Sewilli, oprócz Linette, będą reprezentować Magdalena Fręch, Weronika Falkowska i Katarzyna Kawa. Nasze zawodniczki pierwszy mecz fazy grupowej rozegrają w czwartek 9 listopada, kiedy zmierzą się z Kanadą. Dzień później czeka je starcie z Hiszpanią. Do półfinału awansują zwyciężczynie każdej z czterech grup.